К Киве с самого утра нагрянули с обысками: первые детали и фото

Обыск начался в 6 утра.

У нардепа Ильи Кивы, который недавно отметился поздравлением с днем освобождения Киева в виде видео с расстрелом портрета Степана Бандеры, утром 16 ноября начался обыск.

Об этом сообщил его коллега по партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он назвал это "зачисткой неугодных" и опубликовал фото с силовиками возле дома Кивы. Сам нардеп публиковал информацию об обыске на Facebook, отметив что его проводит Генпрокуратура Украины, но затем удалил эфир.

Напомним, против Кивы начато дело об госизмене. Его открыли по заявлению партии "УДАР Виталия Кличко". Причиной стало видеопоздравление с днем рождения Владимира Путина, лидера РФ. Кива на новость отреагировал негативно, оскорбив Кличко на видео.

Спустя несколько часов нардеп все же прокомментировал обыски. Он сообщил, что причиной обысков стала его политическая позиция и это "системное уголовное преследование". В видео он показал процесс обыска и рассказал, что причиной обыска стали поздравление Путина и видео с символикой СССР.

Ранее "Телеграф" писал, что у нардепа уже были проблемы с правоохранителями — на Столичном шоссе его автомобиль останавливали сотрудники Нацполиции.

Нардеп регулярно записывает видео, которые вызывают общественный резонанс. Кроме поздравления Путину и расстрела портретов в его видеоподборке в соцсетях — ролики в шапке с советской символикой и заявления об борьбе с "фашистами".