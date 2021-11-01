"Пытаются вывести из равновесия": Илья Кива рассказал, за что его хотели задержать силовики (видео)

По словам нардепа, он живет и работает в рамках закона

Попытку задержания правоохранителями на одном из киевских шоссе народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива назвал "системным давлением" и попыткой "вывести его из равновесия".

Такую версию событий политик изложил в видео, которое опубликовал в личном Telegram-канале.

По его словам, его машина действительно была остановлена сотрудниками Нацполиции на Столичном шоссе. Причиной своего пристального внимания правоохранители назвали якобы "незаконные" документы, которые находились в авто депутата. Вскоре на место пребыли сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, они относятся к Голосеевскому районному управлению полиции в городе Киеве.

Читайте также: Категория Политика В сети появилось видео с моментом задержания Ильи Кивы Пользователи интернета начали строить предположения о том, из-за какого дела политика задержали полицейские

Впрочем, проверки не дали никаких утешительных для полиции результатов. Кива утверждает, что таким способом его пытались спровоцировать.

"Сегодня идет систематическое давление и всячески пытаются меня вывести из состояния равновесия, спровоцировать на конфликт, — отмечает политик, тут же добавляя: — Провокация со стороны МВД провалилась".

Также на видеозаписи депутат призвал всех "жить в рамках закона", что, по его мнению, позволит людям "жить победителями". Что именно Илья Кива подразумевал под этой фразой, он не объяснил.

Добавим, что также нардеп несколько раз переспросил у находящихся на шоссе полицейских, имеются ли к нему, как к представителю власти, какие-то претензии. На все вопросы Кива получил отрицательный ответ. Вместе с этим на его автомобиль оформили протокол за якобы нарушение ПДД.

Интересно, что многие пользователи сети уже решили, что политику грозит наказание за его систематические скандальные действия. Чтобы понять, о чем речь, можно ознакомиться с материалом "Телеграфа", в котором есть подборка самых громких "зашкваров" с участием Ильи Кивы.