Укр

Киву задержали в Киеве: нардеп дал первый комментарий

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Илья Кива
Илья Кива

В сети уже припомнили самые громкие дела с нардепом.

Народному депутату Украины от партии ОПЗЖ Илье Киеве вручают подозрение.

Об этом проинформировал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

"Илье Киве вручают подозрение и будут избирать меру пресечения (денежный залог)… интересно, по какому делу?", — написал он.

В сети тут же начали предполагать, по какому из дел Киве могут вручить подозрение.

В частности прозвучали версии о том, что правоохранители взялись за него по делу о жомовой яме, о поздравлении российского президента с днем рождения, о стрельбе с автомата. Сам Мосийчук не исключил, что за госизмену.

Кива же подтвердил в комментарии PavlovskyNews, что его задержали правоохранители, но исключил дело о госизмене.

Он утверждает, что его остановили "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег". При этом он заверяет, что полицейские не знали, что в автомобиле находится он.

Как сообщалось ранее, партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко ранее сообщила, что против Кивы открыто дело по статье о госизмене за поздравления Путина с днем рождения. Сам же Кива на это ответил видеообращением к Кличко, в котором обозвал главу столицы в том, что тот якобы является "главой преступной группировки".

Теги:
#Полиция #Илья Кива #Игорь Мосийчук
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