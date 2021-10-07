Кива стал звездой росСМИ, подлизавшись к Путину в его день рождения (видео)

Кива не стеснялся нахваливать действующего президента РФ

Скандально известный народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива поздравил президент РФ Владимира Путина с Днем рождения словами мастера Йоды из "Звездных войн". В своем ролике Кива назвал Путина "большим правителем", после чего его слова массово растиражировали прокремлевские СМИ, а в Украине нардеп получил шквал критики.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале оппозиционера.

В откровенно провокационном обращении Кива называет Путина "защитником морали", "великим правителем" и человеком, который "пишет историю славянского единства". В завершение одиозный нардеп заговорил словами мастера Йоды: "Да прибудет с Вами сила".

Неудивительно, что такое льстивое поздравления растиражировали множество российских СМИ.

Приветствие Киви растиражировали множество росСМИ

Украинцы в отношении Ильи Киви имеют несколько другое мнение. После публикации видео с приветствием для Владимира Путина, на нардепа посыпался шквал негативных комментариев. Пользователи сети слов не подбирали и напомнили Киве про оккупированный Россией Крым и восьмой год российско-украинской войны на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", в Верховной Раде Украины также не забыли поздравить Владимира Путина с днем рождения. В стенах украинского парламента прозвучала известная песня-кричалка "Путин х**ло".