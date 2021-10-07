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Кива став зіркою росЗМІ, коли підлизався до Путіна в його день народження (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Ілля Кива Новина оновлена 07 жовтня 2021, 18:04
Ілля Кива

Кива не соромився нахвалювати чинного президента РФ

Скандально відомий народний депутат України від фракції "ОПЗЖ" Ілля Кива привітав президент РФ Володимира Путіна з Днем народження словами майстра Йоди із "Зоряних війн". У своєму ролику Кива назвав Путіна "великий правителем", після чого його слова масово розтиражували прокремлівські ЗМІ, а в Україні нардеп отримав шквал критики.

Відповідне відео зʼявилося у Telegram-каналі опозиціонера.

У відверто провокативному зверненні Кива називає Путіна "захисником моралі", "великим правителем" та людиною, яка "пише історію словʼянської єдності". На завершення одіозний нардеп заговорив словами майстра Йоди: "Нехай прибуде з Вами сила".

Не дивно, що таке улесливе привітання розтиражували безліч російських ЗМІ.

Привітання Киви розтиражували безліч росЗМІ
Привітання Киви розтиражували безліч росЗМІ

Українці щодо Іллі Киви мають дещо іншу думку. Після публікації відео з привітанням для Володимира Путіна, на нардепа посипався шквал негативних коментарів. Користувачі мережі слів не підбирали та нагадали Киві про окупований Росією Крим та восьмий рік російсько-української війни на Донбасі.

Як повідомляв "Телеграф", у Верховній Раді України також не забули привітати Володимира Путіна з днем народження. У стінах українського парламенту прозвучала відома пісня-кричалка "Путін х**ло".

Теги:
#Володимир Путін #Відео #Ілля Ківа
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