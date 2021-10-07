Кива став зіркою росЗМІ, коли підлизався до Путіна в його день народження (відео)

Кива не соромився нахвалювати чинного президента РФ

Скандально відомий народний депутат України від фракції "ОПЗЖ" Ілля Кива привітав президент РФ Володимира Путіна з Днем народження словами майстра Йоди із "Зоряних війн". У своєму ролику Кива назвав Путіна "великий правителем", після чого його слова масово розтиражували прокремлівські ЗМІ, а в Україні нардеп отримав шквал критики.

Відповідне відео зʼявилося у Telegram-каналі опозиціонера.

У відверто провокативному зверненні Кива називає Путіна "захисником моралі", "великим правителем" та людиною, яка "пише історію словʼянської єдності". На завершення одіозний нардеп заговорив словами майстра Йоди: "Нехай прибуде з Вами сила".

Не дивно, що таке улесливе привітання розтиражували безліч російських ЗМІ.

Привітання Киви розтиражували безліч росЗМІ

Українці щодо Іллі Киви мають дещо іншу думку. Після публікації відео з привітанням для Володимира Путіна, на нардепа посипався шквал негативних коментарів. Користувачі мережі слів не підбирали та нагадали Киві про окупований Росією Крим та восьмий рік російсько-української війни на Донбасі.

Як повідомляв "Телеграф", у Верховній Раді України також не забули привітати Володимира Путіна з днем народження. У стінах українського парламенту прозвучала відома пісня-кричалка "Путін х**ло".