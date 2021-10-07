"Путін х**ло" — у Верховній Раді привітали лідера РФ з днем народження (відео)
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Незвично привітати лідера Росії запропонував Олексій Гончаренко.
Президента Російської Федерації Володимира Путіна, який сьогодні святкує день народження, згадали на засіданні Верховної Ради. У стінах парламентського залу прозвучала відома пісня-кричалка ультрас "Путін х**ло".
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
Це сталося під час виступу народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка.
Таким чином політик запропонував привітати Путіна з днем народження. Він почав, а решта нардепів підхопили кричалку.
Нагадаємо, пісня від харківських ультрас про Путіна регулярно викликає невдоволення в РФ. Так, в серпні українські десантники виконали її на репетиції параду до Дня незалежності України. У Росії закликали притягнути їх до відповідальності.
У саме свято, як писав "Телеграф", кричалку придуману в 2014, заспівали в Києві білоруські активісти. Саме словосполучення "Путін — х**ло" звучить в стінах Верховної Ради не вперше. Його так називали і раніше — в березні це зробила колега Гончаренка по фракції Вікторія Сюмар.
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