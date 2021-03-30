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Вівторок, 30.03.2021
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Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)

Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)

Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
18:50 Сьогодні Телеграф

Нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар під час виступу з трибуни Верховної Ради двічі назвала президента Росії Володимира Путіна "ху**ом".

Відповідні кадри розлетілися по мережі.

"Подивилася кіно від Нацполіціі, ну все, спати тепер не буду, найстрашніше, що почула там "Путін х**ло", - сказала вона.

Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков попросив її "підбирати слова" в будівлі Верховної Ради.

"Чую тут заперечення, що Путін х**ло", - відповіла на зауваження Разумкова Сюмар.

Варто відзначити, що вперше пісня "Путін - ху**ло" була вперше виконана 30 березня 2014 року уболівальниками українських футбольних клубів "Металіст" і "Шахтар".

Даний епізод стався під час обговорення в парламенті протестів на підтримку активіста Сергія Стерненко під будівлею Офісу президента 20 березня, в ході яких були розмальовані стіни будівлі і вибито скло вхідних дверей.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 69

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Верховна Рада, Виктория Сюмар, Володимир Путін, Дмитро Разумков.
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