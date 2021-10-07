"Путин х**ло" - в Верховной Раде поздравили лидера РФ с днем рождения (видео)

Необычно поздравить лидера России предложил Алексей Гончаренко.

Президента Российской Федерации Владимира Путина, который сегодня празднует день рождения, вспомнили на заседании Верховной рады. В стенах парламентского зала прозвучала известная песня-кричалка ультрас "Путин х**ло".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Это произошло во время выступления народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко.

Таким образом политик предложил поздравить Путина с днем рождения. Он начал, а остальные нардепы подхватили речевку.

Напомним, песня от харьковских ультрас про Путина регулярно вызывает недовольство в РФ. Так, в августе украинские десантники исполнили ее на репетиции парада к Дню независимости Украины. В России потребовали призвать их к ответу.

В сам праздник, как писал "Телеграф", кричалку придуманную в 2014, спели в Киеве белорусские активисты. Само словосочетание "Путин — х**ло" звучит в стенах Верховной Рады не впервые. Его так называли и ранее — в марте это сделала коллега Гончаренко по фракции Виктория Сюмар.