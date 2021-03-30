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Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)

Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
18:43 Сегодня Телеграф

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар во время выступления с трибуны Верховной Рады дважды назвала президента России Владимира Путина "ху**ом". 

Соответствующие кадры разлетелись по сети. 

"Посмотрела кино от Нацполиции, ну всё, спать теперь не буду, самое страшное, что услышала там "Путин х**ло", - сказала она. 

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков попросил ее "подбирать слова" в здании Верховной Рады. 

"Слышу тут возражения, что Путин х**ло", - ответила на замечание Разумкова Сюмар. 

Стоит отметить, что впервые песня "Путин - ху**ло"  была впервые исполнена 30 марта 2014 года болельщиками украинских футбольных клубов "Металлист" и "Шахтёр".

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Данный эпизод произошел во время обсуждения в парламенте протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко под зданием Офиса президента 20 марта, в ходе которых были разрисованы стены здания и выбито стекло входной двери.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Путин, Виктория Сюмар, Дмитрий Разумков.
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