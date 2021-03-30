Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар во время выступления с трибуны Верховной Рады дважды назвала президента России Владимира Путина "ху**ом".

Соответствующие кадры разлетелись по сети.

"Посмотрела кино от Нацполиции, ну всё, спать теперь не буду, самое страшное, что услышала там "Путин х**ло", - сказала она.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков попросил ее "подбирать слова" в здании Верховной Рады.

"Слышу тут возражения, что Путин х**ло", - ответила на замечание Разумкова Сюмар.

Стоит отметить, что впервые песня "Путин - ху**ло" была впервые исполнена 30 марта 2014 года болельщиками украинских футбольных клубов "Металлист" и "Шахтёр".

Данный эпизод произошел во время обсуждения в парламенте протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко под зданием Офиса президента 20 марта, в ходе которых были разрисованы стены здания и выбито стекло входной двери.