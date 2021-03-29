Скачать
Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Харькове умер школьник с коронавирусом: после трагедии чиновник сделал возмутительное признание
В Харькове умер школьник с коронавирусом: после трагедии чиновник сделал возмутительное признание
Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области: нардепом стал организатор "референдума за ДНР"
Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области: нардепом стал организатор "референдума за ДНР"
Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду
Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду
Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление
Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление

У Зеленского ответили на предложение продать разбитые двери ОП

У Зеленского ответили на предложение продать разбитые двери ОП
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Офис президента не станет передавать поврежденную во время протестной акции сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта дверь Художественной галерее, поскольку "не считает их объектом искусства". 

Об этом сообщила у себя в Инстаграм пресс-секретарь президента Юлия Мендель. 

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждений как к доказательствам вандализма", - написала она. 

Мендель отметила, что вандалы, разрисовавшие здание ОП и повредившие дверь и табличку, должны ответить перед законом. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

 

Как сообщалось ранее, Художественная галерея направила в ОП обращение с предложением выкупить поврежденную дверь по цене на 10% выше стоимости новой. После чего планировалось продать ее через аукцион. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

Все по теме:

Протесты, Юлия Мендель, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
02 В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
03 Похитили из дома и зарезали: на Киевщине нашли убитым ветерана АТО
04 В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)
05 Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал
Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал
Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)
Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)
Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ
Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ
Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему
Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь