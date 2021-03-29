У Зеленского ответили на предложение продать разбитые двери ОП

Офис президента не станет передавать поврежденную во время протестной акции сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта дверь Художественной галерее, поскольку "не считает их объектом искусства".

Об этом сообщила у себя в Инстаграм пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждений как к доказательствам вандализма", - написала она.

Мендель отметила, что вандалы, разрисовавшие здание ОП и повредившие дверь и табличку, должны ответить перед законом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Как сообщалось ранее, Художественная галерея направила в ОП обращение с предложением выкупить поврежденную дверь по цене на 10% выше стоимости новой. После чего планировалось продать ее через аукцион.