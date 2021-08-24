"Путин — х**ло": в центре Киева прозвучала та самая кричалка о президенте РФ (видео)

В Киеве в День Независимости Украины пели матерную песню о Путине

На сегодняшнем праздновании 30-й годовщины Дня независимости Украины прозвучала знаменитая матерная кричалка про президента РФ Владимира Путина.

"Путин — х**ло" — эти строки 24 августа под звуки барабанов спели белорусские активисты, которые собрались на праздник в центре Киева. Вскоре к ним присоединились и прохожие с флагами Украины, которые снимали происходящее на камеры мобильных и подпевали.

Отметим, что эту кричалку придумали в Харькове 30 марта 2014 года на фоне оккупации Крыма Россией и начала конфликта на востоке Украины. Впервые матерные строки о российском президенте прозвучали с трибун на матче футбольного клуба "Металлист" и донецкого "Шахтера". За ультрас эти строки вскоре повторили и активисты Евромайдана, сделав песню в сети вирусной.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки".

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.

Не обошлось и без ЧП: пришедший на парад мужчина устроил акт самосожжения.