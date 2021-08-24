"Путин — х**ло": в центре Киева прозвучала та самая кричалка о президенте РФ (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 251
В Киеве в День Независимости Украины пели матерную песню о Путине
На сегодняшнем праздновании 30-й годовщины Дня независимости Украины прозвучала знаменитая матерная кричалка про президента РФ Владимира Путина.
"Путин — х**ло" — эти строки 24 августа под звуки барабанов спели белорусские активисты, которые собрались на праздник в центре Киева. Вскоре к ним присоединились и прохожие с флагами Украины, которые снимали происходящее на камеры мобильных и подпевали.
Отметим, что эту кричалку придумали в Харькове 30 марта 2014 года на фоне оккупации Крыма Россией и начала конфликта на востоке Украины. Впервые матерные строки о российском президенте прозвучали с трибун на матче футбольного клуба "Металлист" и донецкого "Шахтера". За ультрас эти строки вскоре повторили и активисты Евромайдана, сделав песню в сети вирусной.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).
Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.
Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки".
Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.
Не обошлось и без ЧП: пришедший на парад мужчина устроил акт самосожжения.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-