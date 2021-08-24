На Крещатике во время парада мужчина устроил акт самосожжения (видео)

Мужчина по неизвестной причине поджег себя на Крещатике, тушили его общими силами

Во вторник, 24 августа, прямо во время праздничного парада ко Дню Независимости Украины мужчина устроил акт самосожжения на Крещатике в Киеве.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как толпа гражданских, копы и военные тушат огонь одеждой. А все вокруг передают свои бутылки воды, чтобы помочь пострадавшему.

К счастью, попытке самоубийства удалось помешать: после случившегося мужчина в очках сидел на асфальте и пребывал в сознании. В результате попытки суицида у него обожжена кожа на теле.

На помощь неизвестному, который пока не объяснил мотив своего поступка, приехала скорая помощь. Также на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, в Черновицкой области у государственной границы с Румынией нашли тело застреленного украинского пограничника, который мог покончить с собой.

Также мы писали, что в своем доме в селе Вольном был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. В полиции говорят, что самоубийство является основной версией его гибели.