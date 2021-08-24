На Хрещатику під час параду чоловік влаштував акт самоспалення (відео)
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Чоловік з невідомої причини підпалив себе на Хрещатику, гасили його спільними силами
У вівторок, 24 серпня, прямо під час святкового параду до Дня Незалежності України чоловік влаштував акт самоспалення на Хрещатику в Києві.
Про це повідомляють Телеграм-канали.
На відео, яке зняли очевидці, видно, як натовп цивільних, копи і військові гасять вогонь одягом. А всі навколо передають свої пляшки води, щоб допомогти потерпілому.
На щастя, спробі самогубства вдалося перешкодити: після того, що сталося, чоловік в окулярах сидів на асфальті і перебував у свідомості. В результаті спроби суїциду у нього обпечена шкіра на тілі.
На допомогу невідомому, який поки не пояснив мотив свого вчинку, приїхала швидка допомога. Також на місці працюють співробітники поліції.
Нагадаємо, в Чернівецькій області біля державного кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника, який міг накласти на себе руки.
Також ми писали, що в своєму будинку в селі Вільному був знайдений мертвим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. У поліції кажуть, що самогубство є основною версією його загибелі.
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