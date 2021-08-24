Укр

Новый праздник от Зеленского может стать "красным" днем: когда будем отдыхать

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Новый праздник от Зеленского может стать "красным" днем: когда будем отдыхать Новость обновлена 24 августа 2021, 14:39
Зеленский на параде в Киеве

Зеленский предложил нардепам сделать 28 июля выходным днем

Президент Украины Владимир Зеленский, который на сегодняшнем параде по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны анонсировал новый праздник — День Украинской государственности, предложил сделать его выходным днем.

Об этом глава государства сказал на торжественном заседании Верховной Рады.

Указ о праздновании Дня Украинской государственности, который будем отмечать 28 июля, президентом уже подписан. Кроме того, Зеленский внес на рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным.

Отметим, что 28 июля — это День Крещения Киевской Руси-Украины, и именно эта дата является днем учреждения Киева – столицы Киевской Руси.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский, анонсируя новый праздник, сказал следующее: "Мы не в гостях и не в приймах. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Мы не сироты, а потомки могущественной страны, которая была центром Европы". 

Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки". 

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.

Не обошлось и без ЧП: пришедший на парад мужчина устроил акт самосожжения.

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