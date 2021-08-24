Нове свято від Зеленського може стати "червоним" днем: коли будемо відпочивати

Зеленський запропонував нардепам зробити 28 липня вихідним днем

Президент України Володимир Зеленський, який на сьогоднішньому параді з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни анонсував нове свято — День Української державності, запропонував зробити його вихідним днем.

Про це глава держави сказав на урочистому засіданні Верховної Ради.

Указ про святкування Дня Української державності, який будемо відзначати 28 липня, президентом вже підписаний. Крім того, Зеленський вніс на розгляд проект закону, за яким цей день повинен стати вихідним.

Відзначимо, що 28 липня — це День Хрещення Київської Русі-України, і саме ця дата є днем заснування Києва — столиці Київської Русі.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський, анонсуючи нове свято, сказав наступне: "Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода сім’я зі знаменитої династії Київської Русі — України. Ми не сироти, а нащадки могутньої країни, яка була центром Європи".

Нагадаємо, наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися "затори".

Крім того, кореспонденту "Телеграфа" вдалося зробити фото п’ятого президента України Петра Порошенка, який сидів на параді з закритими очима.

Не обійшлося і без НП: на параді чоловік влаштував акт самоспалення.