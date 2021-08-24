Зеленский прямо на параде ввел новый праздник - День государственности Украины (видео)

Зеленский объявил о новом государственном празднике в Украине — дата совпала с другим событием

Во время праздничного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины выступил президент Владимир Зеленский, который во время своей речи объявил о введении нового украинского праздника – Дня Украинской Государственности.

Известно, что новый национальный праздник мы будем отмечать в день крещения Киевской Руси — 28 июля.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента, в скором времени на родину вернут прах выдающихся украинцев, которые любили свою страну, однако по иронии судьбы похоронены на чужбине.

"Мы не в гостях и не в приймах. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Мы не сироты, а потомки могущественной страны, которая была центром Европы", — сказал в своей речи президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа.