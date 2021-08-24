Зеленський прямо на параді ввів нове свято — День державності України (відео)

Зеленський оголосив про нове державне свято в Україні — дата збіглася з іншою подією

Під час святкового параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України виступив президент Володимир Зеленський, який під час свого виступу оголосив про введення нового українського свята — Дня Української Державності.

Відомо, що нове національне свято ми відзначатимемо в день хрещення Київської Русі — 28 липня.

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва — столиці Київської Русі — України, яку недарма називають місцем, де все починається", — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за словами президента, незабаром на батьківщину повернуть прах видатних українців, які любили свою країну, однак по іронії долі поховані на чужині.

"Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода сім’я зі знаменитої династії Київської Русі — України. Ми не сироти, а нащадки могутньої країни, яка була центром Європи", — сказав у своїй промові президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня.