"Путін — х**ло": в центрі Києва прозвучала та сама кричалка про президента РФ (відео)

У Києві в День Незалежності України співали матірну пісню про Путіна

На сьогоднішньому святкуванні 30-ї річниці Дня незалежності України прозвучала знаменита кричалка про президента РФ Володимира Путіна.

"Путін — х**ло" — ці рядки 24 серпня під звуки барабанів заспівали білоруські активісти, які зібралися на свято в центрі Києва. Незабаром до них приєдналися і перехожі з прапорами України, які знімали те, що відбувається, на камери мобільних і підспівували.

Відзначимо, що цю кричалку придумали в Харкові 30 березня 2014 року на тлі окупації Криму Росією і початку конфлікту на сході України. Вперше рядки про російського президента прозвучали з трибун на матчі футбольного клубу "Металіст" і донецького "Шахтаря". За ультрас слова незабаром повторили і активісти євромайдану, зробивши пісню в мережі вірусною.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Нагадаємо, наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися затори.

Крім того, кореспонденту "Телеграфа" вдалося зробити фото п’ятого президента України Петра Порошенка, який сидів на параді з закритими очима.

Не обійшлося і без НП: чоловік влаштував акт самоспалення.