Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар

У мережі вже пригадали найгучніші справи із нардепом.

Народному депутату України від партії ОПЗЖ Іллі Киві вручають підозру.

Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

"Іллі Киві вручають підозру і будуть обирати запобіжний захід (грошова застава)… цікаво в якому провадженні?", — написав він.

У мережі відразу почали припускати, за яким зі справ Киві можуть вручити підозру.

Зокрема, прозвучали версії про те, що правоохоронці взялися за нього у справі про жомову яму, про вітання російського президента з днем народження, про стрілянину з автомата. Сам Мосійчук не виключив, що за держзраду.

Кива ж підтвердив у коментарі PavlovskyNews, що його затримали правоохоронці, але виключив справу про держзраду.

Він стверджує, що його зупинили "за порушення, якого не було, щоби заробити грошей". При цьому він запевняє, що поліцейські не знали, що в автомобілі він.

Як повідомлялося раніше, партія "УДАР" мера Києва Віталія Кличка раніше повідомила, що проти Киви відкрито справу за статтею про держзраду за привітання Путіна з днем народження. Сам же Ківа на це відповів відеозверненням до Кличка, в якому обізвав главу столиці в тому, що той нібито є "головою злочинного угруповання".