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Ківа назвав Кличка "неофашистом і сутенером" через відкриття справи про держзраду

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Ілля Ківа та Віталій Кличко Новина оновлена 29 жовтня 2021, 20:24
Ілля Ківа та Віталій Кличко

Заяву на нардепа подала партія "УДАР".

Партія "УДАР" повідомила, що проти члена Верховної Ради Іллі Ківи розпочато кримінальне провадження за статтею про держзраду — причиною стало привітання російського президента Володимира Путіна з днем народження.

Про це йдеться на сайті "УДАРу Віталія Кличка".

Заяву від партії підписав голова виконавчого комітету Артур Палатний. До ЄРДР дані внесли ще 23 жовтня. Вести слідство будуть у Держбюро розслідувань.

Ківа прореагував на звинувачення у властивій йому манері — записавши відеозвернення, що містить образи на адресу лідера партії Віталія Кличка. Він розмістив його на своїх сторінках у соцмережах. У відео він назвав Кличка "лідером злочинного угруповання" та звинуватив у сутенерстві та неофашизмі. Також нардеп зазначив, що кримінальне переслідування не вплине на його ідеологічну позицію і "не зупинить" у діях щодо відновлення "стосунків із братнім народом".

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилася інформація про виключення Ківи з партії ОПЗЖ, яку спростував його колега Вадим Рабінович.

Також зібрали найцікавіші ситуації з поведінкою політика та його заяви, зокрема, згадали відомий мем із докторською та фразу про те, чи готовий "поліграф до Ківи".

Теги:
#Віталій Кличко #УДАР #Держзрада #Ілля Ківа
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