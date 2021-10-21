"Шабаш окремих людей": Ілля Кива відреагував на можливе виключення з партії "ОПЗЖ" (відео)
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На думку політика, він не влаштовує політиків із "крила Бойка та Льовочкіна"
У кулуарах Верховної Ради почалися розмови про те, що одіозного народного депутата Іллю Киву, який недавно відзначився поздоровленням до дня народження Володимира Путіна, можуть виключити з партії "ОПЗЖ".
Про реальність подібних чуток у нардепа ексклюзивно дізнався кореспондент "Телеграф" Ян Доброносов.
Зазначимо, що інформація про ймовірне виключення Киви з лав "Опозиційною платформи..." не є необґрунтованою, адже днями в Полтавській області пройшло засідання регіонального осередку партії. Повідомляється, що близько 90% діючих депутатів від політсили підтримали звернення до вищого керівництва партії про "вигнанні" Іллі Киви не тільки з партії, але і його навіть фракції в парламенті.
Головний посил полтавських чиновників полягає в тому, що нардеп нібито робить все, щоб дискредитувати "ОПЗЖ" і знизити рейтинг політсили. Деякі з виступаючих на зборах навіть назвали його "депутатом від Бога в лапках".
На подібні дії сам народний обранець реагує абсолютно спокійно.
"Це мене точно не лякає. Я не знаю нічого про виключення з фракції, знаю точно, що пройшов шабаш окремих людей, які заявили, що мене виключили з партії, — каже Ілля Кива. — Це люди Льовочкіна і Бойка, яких я викрив у злочинах по відношенню до партії і по відношенню до українського законодавства. Все нормально".
Зараз політик чекає офіційних документів від комісії, а потім буде планувати подальші дії. Однак значних змін у своїй депутатській роботі Кмва не передбачає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймистер встигла засвітитися в парламенті в компанії п’ятого президента Петра Порошенка.
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