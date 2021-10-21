“Шабаш отдельных людей": Илья Кива отреагировал на возможное исключение из партии "ОПЗЖ" (видео)

В кулуарах Верховной Рады начались разговоры о том, что одиозного народного депутата Илью Киву, который недавно отличился поздравлением ко дню рождению Владимира Путина, могут исключить из партии "ОПЗЖ".

О реальности подобных слухов у нардепа эксклюзивно узнал корреспондент "Телеграф" Ян Доброносов.

Отметим, что информация о вероятном исключении Кивы из рядов "Оппозиционной платформы…" не беспочвенная, ведь на днях в Полтавской области прошло заседание региональной ячейки партии. Сообщается, что около 90% действующих депутатов от политсилы поддержали обращение к вышестоящему руководство об "изгнании" Ильи Кивы не только из партии, но и его даже фракции в парламенте.

Главный посыл полтавских чиновников заключается в том, что нардеп якобы делает все, чтобы дискредитировать "ОПЗЖ" и понизить рейтинг политсилы. Некоторые из выступающих на собрании даже назвали его "депутатом от Бога в кавычках".

На подобные действия сам народный избранник реагирует абсолютно спокойно.

"Это меня точно не пугает. Я не знаю ничего об исключении из фракции, знаю точно, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили, что меня исключили из партии, — говорит Илья Кива. — Это люди Левочкина и Бойко, которых я обличил в преступлениях по отношению к партии и по отношению к украинскому законодательству. Все нормально".

Сейчас политик ждет официальных документов от комиссии, а затем будет планировать дальнейшие действия. Однако значительных перемен в своей депутатской работе Кива не предвидит.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер успела засветиться в парламенте в компании пятого президента Петра Порошенко.