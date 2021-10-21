Укр

“Шабаш отдельных людей": Илья Кива отреагировал на возможное исключение из партии "ОПЗЖ" (видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Депутат не сомневается, что все будет нормально Новость обновлена 21 октября 2021, 13:03
Депутат не сомневается, что все будет нормально

В кулуарах Верховной Рады начались разговоры о том, что одиозного народного депутата Илью Киву, который недавно отличился поздравлением ко дню рождению Владимира Путина, могут исключить из партии "ОПЗЖ".

О реальности подобных слухов у нардепа эксклюзивно узнал корреспондент "Телеграф" Ян Доброносов.

Отметим, что информация о вероятном исключении Кивы из рядов "Оппозиционной платформы…" не беспочвенная, ведь на днях в Полтавской области прошло заседание региональной ячейки партии. Сообщается, что около 90% действующих депутатов от политсилы поддержали обращение к вышестоящему руководство об "изгнании" Ильи Кивы не только из партии, но и его даже фракции в парламенте.

Главный посыл полтавских чиновников заключается в том, что нардеп якобы делает все, чтобы дискредитировать "ОПЗЖ" и понизить рейтинг политсилы. Некоторые из выступающих на собрании даже назвали его "депутатом от Бога в кавычках".

На подобные действия сам народный избранник реагирует абсолютно спокойно.

"Это меня точно не пугает. Я не знаю ничего об исключении из фракции, знаю точно, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили, что меня исключили из партии, — говорит Илья Кива. — Это люди Левочкина и Бойко, которых я обличил в преступлениях по отношению к партии и по отношению к украинскому законодательству. Все нормально".

Сейчас политик ждет официальных документов от комиссии, а затем будет планировать дальнейшие действия. Однако значительных перемен в своей депутатской работе Кива не предвидит.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер успела засветиться в парламенте в компании пятого президента Петра Порошенко.

Теги:
#Исключение #Народный депутат #Илья Кива #ОПЗЖ
Масочный режим в Киеве.
Киев
В Киеве готовятся объявить "красную" зону: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Масочный режим в Киеве.
В Киеве готовятся объявить "красную" зону: что известно
Дата публикации
Категория
В Минфине называют бюджет-2022 сбалансированным
"Минфин пошел на вопиющее нарушение правил": что не так с Госбюджетом-2022
Дата публикации
Категория
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"
Дата публикации
Категория
Проверка документов на вокзале в Киеве.
В Украине начали проверять сертификаты перед поездками: как это выглядит (фото)