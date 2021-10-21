Ківа вже готовий пройти поліграф? 5 найгучніших скандалів за участю політика
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Ківа відзначився вживанням нецензурної лексики, довколасексуальними темами і незвичними відео.
Ілля Ківа, який знову став героєм новин на тлі чуток про виключення з партії ОПЗЖ, за свою політичну кар’єру потрапив в чимало неоднозначних ситуацій.
"Телеграф" зібрав добірку з п’яти найбільш памʼятних інцидентів.
Мастурбація у Верховній Раді
У жовтні 2019 року нардепа Ківу спіймали за дотиками до своїх геніталій після розмови з одеською моделлю Юлією.
Дисертація Ківи
У квітні Ківа став кандидатом наук. Дисертація була написана на профільну тему впливу суспільства на держрегулювання роботи правоохоронців. Його робота породила невдоволення українською наукою і безліч жартів в мережі. Відповісти на питання на тему роботи він не зміг.
Привітання Путіну і шапка-вушанка
Ківа в жовтні 2021 року привітав з днем народження президента РФ Володимира Путіна. Він згадав фразу з Зоряних воєн і назвав російського лідера "великим". Раніше він вже "відзначався" в дивних привітаннях — 27 червень записавши привітання з Днем молоді в шапці вушанці в тренажерному залі. Цікавий нюанс — на ній зображена радянська символіка.
"Антифашистські" заяви
Особистість Степана Бандери не дає спокою українському політику. Так, в річницю його загибелі 15 жовтня нардеп записав відео, де стріляв з автомата і називав себе лідером "антифашистського руху". Раніше депутат розповідав, як його діда розстріляли у Львові місцеві жителі, у яких "фашизм в крові". Відзначимо, що дід Ківи — вижив.
"Фан-клуб" члена і прилюдний мат
У квітні Ілля Ківа, коментуючи свою відпустку в Єгипті, назвав журналістку, задати про нього питання, "гавкаючоб собакою". Інший співробітниці ЗМІ запропонував вступити в "фан-клуб" свого члена після питання про потенцію. Все це відбувалося в стінах Верховної Ради.
Раніше він прокоментував затримання українок в Дубаї не добираючи вирази і сказав, що Україна б перемогла в "Олімпіаді для шл*х". Також він описував події в 2014 році як "смердючий пі**оріз".
Бонус: до кар’єри в парламенті
Ілля Ківа ще до того як став нардепом виголошував "перли". Так, під час перебування керівником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України в 2016 році на питання "чи готовий він пройти поліграф" поставив зустрічне — "чи готовий поліграф пройти його".
Також "Телеграф" розповідав, що Ківа прийшов до Верховної Ради, розмальований під Джокера.
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