Ківа вже готовий пройти поліграф? 5 найгучніших скандалів за участю політика

Ківа відзначився вживанням нецензурної лексики, довколасексуальними темами і незвичними відео.

Ілля Ківа, який знову став героєм новин на тлі чуток про виключення з партії ОПЗЖ, за свою політичну кар’єру потрапив в чимало неоднозначних ситуацій.

"Телеграф" зібрав добірку з п’яти найбільш памʼятних інцидентів.

Мастурбація у Верховній Раді

У жовтні 2019 року нардепа Ківу спіймали за дотиками до своїх геніталій після розмови з одеською моделлю Юлією.

Дисертація Ківи

Ківа захищає "докторську"

У квітні Ківа став кандидатом наук. Дисертація була написана на профільну тему впливу суспільства на держрегулювання роботи правоохоронців. Його робота породила невдоволення українською наукою і безліч жартів в мережі. Відповісти на питання на тему роботи він не зміг.

Привітання Путіну і шапка-вушанка

Ківа в жовтні 2021 року привітав з днем народження президента РФ Володимира Путіна. Він згадав фразу з Зоряних воєн і назвав російського лідера "великим". Раніше він вже "відзначався" в дивних привітаннях — 27 червень записавши привітання з Днем молоді в шапці вушанці в тренажерному залі. Цікавий нюанс — на ній зображена радянська символіка.

"Антифашистські" заяви

Особистість Степана Бандери не дає спокою українському політику. Так, в річницю його загибелі 15 жовтня нардеп записав відео, де стріляв з автомата і називав себе лідером "антифашистського руху". Раніше депутат розповідав, як його діда розстріляли у Львові місцеві жителі, у яких "фашизм в крові". Відзначимо, що дід Ківи — вижив.

"Фан-клуб" члена і прилюдний мат

У квітні Ілля Ківа, коментуючи свою відпустку в Єгипті, назвав журналістку, задати про нього питання, "гавкаючоб собакою". Інший співробітниці ЗМІ запропонував вступити в "фан-клуб" свого члена після питання про потенцію. Все це відбувалося в стінах Верховної Ради.

Раніше він прокоментував затримання українок в Дубаї не добираючи вирази і сказав, що Україна б перемогла в "Олімпіаді для шл*х". Також він описував події в 2014 році як "смердючий пі**оріз".

Бонус: до кар’єри в парламенті

Ілля Ківа ще до того як став нардепом виголошував "перли". Так, під час перебування керівником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України в 2016 році на питання "чи готовий він пройти поліграф" поставив зустрічне — "чи готовий поліграф пройти його".

Також "Телеграф" розповідав, що Ківа прийшов до Верховної Ради, розмальований під Джокера.