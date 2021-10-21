Кива уже готов пройти полиграф? 5 самых громких скандалов с участием политика

Кива отличился употреблением нецензурной лексики, околосексуальными темами и необычными видео.

Илья Кива, который снова стал героем новостей на фоне слухов об исключении из партии ОПЗЖ, за свою политическую карьеру попал в немало неоднозначных ситуаций.

"Телеграф" собрал подборку из пяти наиболее запомнившихся инцидентов.

Мастурбация в Верховной Раде

В октябре 2019 года нардепа Киву поймали за прикосновениями к своим гениталиям после разговора с одесской моделью Юлией.

Диссертация Кивы

Кива защищает "докторскую"

В апреле Кива стал кандидатом наук. Диссертация была написана на профильную тему влияния общества на госрегулирование работы правоохранителей. Его работа породила недовольство украинской наукой и множество шуток в сети. Ответить на вопросы по теме работы он не смог.

Поздравление Путину и шапка-ушанка

Кива в октябре 2021 года поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Он вспомнил фразу из Звездных войн и назвал российского лидера "великим". Ранее он уже "отмечался" в странных поздравлениях — 27 июня записав поздравление с Днем молодежи в шапке ушанке в тренажерном зале. Интересный нюанс — на ней изображена советская символика.

"Антифашистские" заявления

Личность Степана Бандеры не дает покоя украинскому политику. Так, в годовщину его гибели 15 октября нардеп записал видео, где стрелял из автомата и называл себя лидером "антифашистского движения". Ранее депутат рассказывал, как его деда расстреляли во Львове местные жители, у которых "фашизм в крови". Отметим, что дед Кивы — выжил.

"Фан-клуб" члена и прилюдный мат

В апреле Илья Кива, комментируя свой отпуск в Египте, назвал журналистку, задавшую про него вопрос, "гавкающей собакой". Другой сотруднице СМИ предложил вступить в "фан-клуб" своего члена после вопроса о потенции. Все это происходило в стенах Верховной Рады.

Ранее он прокомментировал задержание украинок в Дубае не выбирая выражения и сказал, что Украина бы победила в "Олимпиаде для шл*х". Также он описывал события в 2014 году как "вонючий пи**орез".

Бонус: до карьеры в парламенте

Илья Кива еще до того как стал нардепом изрекал "перлы". Так, в бытность руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в 2016 году на вопрос "готов ли он пройти полиграф" задал встречный — "готов ли полиграф пройти его".

Также "Телеграф" рассказывал, что Кива пришел в Верховную Раду, разрисованный под Джокера.