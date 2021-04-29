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"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
16:59 Чт, 29 Апрель 2021 Телеграф

Сегодня нардеп Илья Кива стал героем нового скандала, произошедшего в кулуарах парламента.

Телеграмм-канал Pavlovsky News сообщает о том, что журналисты программ "Соромно" и "Апостроф ТВ" подвергли народного избранника провокационным вопросам. Янина Соколова расспрашивала Киву про отдых в Египте, другая же - о влиянии бороды на потенцию.

Критикой на первую журналистку Кива обрушился из-за того, что в программе рассказали, что он отдыхал на море, пока его коллеги по ВРУ работали. По словам нардепа, он был в официальном отпуске. И, общаясь с Соколовой о Египте, назвал девушку "гавкающей собакой". 

На смену вопросам об отдыхе пришла тема потенции, с которой, по словам Кивы, у него все хорошо. 

"У меня есть фан-клуб любителей члена Кивы. Записывайтесь туда и приходите. Это весна, вы молодая девушка, я вам дам телефон, позвоните мне и все узнаете", - заявил Кива.

Осторожно, видео предназначено для просмотра людьми старше 18-ти!

Напомним, народный депутат Илья Кива дал комментарий по поводу защиты своей кандидатской диссертации, вызвавшей поток негодования среди публичных личностей.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 1,156

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Скандал, Оскорбление, Илья Кива.
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