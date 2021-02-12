Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером

Кива рассказал, как львовяне "расстреляли" его деда, но тот "выжил"

Кива рассказал, как львовяне "расстреляли" его деда, но тот "выжил"
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

Одиозный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поделился историей о том, как его деда "расстреляли" жители Львова, но тот "выжил". 

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась", - написал Кива. 

Также он добавил, что у львовян "фашизм в крови".

Кива

На запись отреагировал представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Денис Казанский в Твиттер. 

"Расстреляли меня, внучок, расстреляли", - написал он. 

Как сообщалось ранее, деятельность телеканала "НАШ" проверят из-за пропагандистских высказываний бывшего премьера Украины времен Януковича Николая Азарова. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 594

Все по теме:

Львов, Илья Кива, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 Хранилище и сейф открыли родными ключами: журналисты рассказали о скандальном ограблении VIP-отделения банка в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса&quot;
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь