Кива рассказал, как львовяне "расстреляли" его деда, но тот "выжил"

Одиозный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поделился историей о том, как его деда "расстреляли" жители Львова, но тот "выжил".

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась", - написал Кива.

Также он добавил, что у львовян "фашизм в крови".

На запись отреагировал представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.

"Расстреляли меня, внучок, расстреляли", - написал он.

Как сообщалось ранее, деятельность телеканала "НАШ" проверят из-за пропагандистских высказываний бывшего премьера Украины времен Януковича Николая Азарова.