Кива рассказал, как львовяне "расстреляли" его деда, но тот "выжил"

Одиозный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поделился историей о том, как его деда "расстреляли" жители Львова, но тот "выжил".
Об этом он написал у себя в Фейсбук.
"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась", - написал Кива.
Также он добавил, что у львовян "фашизм в крови".
На запись отреагировал представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.
"Расстреляли меня, внучок, расстреляли", - написал он.
Расстреляли меня, внучок, расстреляли... (с) pic.twitter.com/aIjLaz5U56
— Денис Казанський (@den_kazansky) February 12, 2021
Как сообщалось ранее, деятельность телеканала "НАШ" проверят из-за пропагандистских высказываний бывшего премьера Украины времен Януковича Николая Азарова.