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"Сенцова спасли и этих бл*дей спасем": в истории с задержанными в Дубае украинками всплыл Илья Кива

"Сенцова спасли и этих бл*дей спасем": в истории с задержанными в Дубае украинками всплыл Илья Кива
14:06 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Скандальный народный депутат Илья Кива решил не оставаться в стороне и прокомментировал ситуацию с задержанием в Дубае украинок, которые приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из небоскребов города. 

На своей странице в Фейсбук нардеп в саркастическом посте поразмышлял о том, почему правительство Украины никак не спасает девушек, и почему на ситуацию никак не реагирует президент и МИД. Кива "возмущен", что за девушками до сих пор не отправили вертолет, как за собакой в Китай. 

Стоит отметить, что в своих высказываниях депутат не сдерживался, называя задержанных девушек "бл*дями" и"шл*хами". 

Вскоре в комментариях к публикации Кива добавил, что "если бы в мире проводилась Олимпиада для шл*х, Украина всегда бы занимала все призовые места".

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Также отметим, что накануне Кива "поблагодарил" родителей девушек за "воспитание "патриотических" девочек".

Напомним, что среди 40 задержанных участников фотосессии, было 11 украинок. В СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок. А брат одной из задержанных уже прокомментировал инцидент

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Также 6 апреля, стало известно, что расследование дела было закончено и генеральный прокурор Дубая издал приказ о депортации из страны всех причастных к съемке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Дубай, Фотосессия, Дубаи, Илья Кива, Эскорт.
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