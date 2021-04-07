"Сенцова спасли и этих бл*дей спасем": в истории с задержанными в Дубае украинками всплыл Илья Кива

Скандальный народный депутат Илья Кива решил не оставаться в стороне и прокомментировал ситуацию с задержанием в Дубае украинок, которые приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из небоскребов города.

На своей странице в Фейсбук нардеп в саркастическом посте поразмышлял о том, почему правительство Украины никак не спасает девушек, и почему на ситуацию никак не реагирует президент и МИД. Кива "возмущен", что за девушками до сих пор не отправили вертолет, как за собакой в Китай.

Стоит отметить, что в своих высказываниях депутат не сдерживался, называя задержанных девушек "бл*дями" и"шл*хами".

Вскоре в комментариях к публикации Кива добавил, что "если бы в мире проводилась Олимпиада для шл*х, Украина всегда бы занимала все призовые места".

Также отметим, что накануне Кива "поблагодарил" родителей девушек за "воспитание "патриотических" девочек".

Напомним, что среди 40 задержанных участников фотосессии, было 11 украинок. В СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок. А брат одной из задержанных уже прокомментировал инцидент.

Также 6 апреля, стало известно, что расследование дела было закончено и генеральный прокурор Дубая издал приказ о депортации из страны всех причастных к съемке.