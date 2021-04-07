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Голая фотосессия в Дубае: задержанный россиянин может избежать наказания

Голая фотосессия в Дубае: задержанный россиянин может избежать наказания
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф dailymail

Задержанного в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками российского бизнесмена-айтишника Алексея Концова не будут депортировать из страны.

Об этом в среду, 7 апреля, сообщает интернет-издание "360" со ссылкой на брата задержанного россиянина Владимира Концова.

"Нет, не депортируют. Я так понимаю, что он сам уедет. Обвинения просто сняты. Там пока непонятно, мы сейчас с этим разбираемся", — сказал Владимир.

Он выразил убеждение, что Алексея задержали незаконно, поскольку он не имел к организации "обнаженной" фотосессии никакого отношения.

"Я пока не понял, будет ли он там оставаться либо улетит (домой – ред.)", — сказал Владимир.

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Он добавил, что в настоящее время установить связь с братом не удается.

"Он там же, где и был. Поступила информация о том, что по делу полностью приняты все решения, но поступила она только вчера вечером", — сказал Владимир.

Всех девушек, принимавших участие в откровенной съемке, депортируют, а какое решение примут в отношении Алексея, пока непонятно.

Владимир рассказал, что Алексей ездил в Дубай как турист и не занимается никакими съемками. О том, проживал ли он в том же отеле, где была организована съемка, Владимир не знает.

Всех девушек, принимавших участие в откровенной съемке, депортируют, а какое решение примут в отношении Алексея, пока непонятно.

Скандал вокруг голых украинок в Дубае: появились новые детали (фото, видео)

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было. 

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Также, в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.

6 апреля СМИ сообщили, что возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Дубай, Россиянин, Фотосессия, Голые, Ню, Алексей Концов.
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