В столице ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба, среди них - украинки (видео, фото 18+)

В столице Объединённых Арабских Эмиратов задержали группу эскортниц из стран бывшего Советского Союза, принявших участие в непристойной фотосессии в общественном месте. За подобное поведение девушкам грозит до 6 месяцев лишения свободы.

Эскортницы вышли обнаженными на один из балконов небоскреба в Дубаи, передает telegram-канал "Двач". Всего в фотосессии приняло участие 17 девушек. Все они граждане Украины, России, Беларуси и Молдовы. Украинок было пятеро.

"Моделей днём снимал фотограф, их заметил кто-то из постояльцев и пожаловался в полицию. В ОАЭ действует закон о публичной порядочности: за наготу и другое "непристойное поведение" положено тюремное заключение до 6 месяцев и штраф 5000 дирхамов (около 38 тысяч гривен - Ред)", - отмечают авторы канала.

Внимание! Фото, размещенные ниже, имеют содержание непристойного характера

Напомним. "Телеграф" ранее делал серию материалов об эскорт-сервисе в Украине. О том как заработать деньги сексом или его имитацией. Среди прочего были подняты темы стриптиза, проституции и онлайн-стриптиза.