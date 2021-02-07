"Красивая девушка ещё никогда не ложилась спать голодной": вся правда об эскорте в Украине

ДИСКЛЕЙМЕР

В данной серии материалов, которая предназначена для совершеннолетнего читателя, будет достаточно откровенных рассказов, обсценная лексика, неприятные с точки зрения морали истории и мнения. Мы не принимаем ничью точку зрения, а только являемся ретранслятором наших героев. Вся их речь сохранена в изначальном виде. Имена и даты изменены в целях безопасности наших респондентов. Единственная наша реплика вне текста – не ищите в этих рассказах романтики. Ее в них нет.

"Телеграф" завершает серию материалов из трех частей, каждая из которых посвящена одному из современных способов заработать на жизнь сексом или его имитацией. В первой истории нашей героиней была бывшая вебкам-модель. Во второй части мы рассказали о подпольных борделях в стриптиз-клубах. Теперь же мы решили разузнать, каков обычный уровень образования эскортниц, чем они отличаются от гейш и как летать по миру без загранпаспорта.

Самый элитный и привилегированный класс куртизанок. Им завидуют, ими восхищаются, на них женятся, их хотят просто так. Звучит красиво… Только есть нюансы и они могут очень дорого стоить. Например, того, что не купишь за деньги, а в эскорте – это единственное, что является символом настоящей любви.

Стандартный порнофильм длится в среднем 20 минут. Все три героя нашей серии рассказывали свои истории по полчаса. Разницу во времени оставим на прелюдии к каждому интервью в виде данного текста. Наш третий герой – Денис – бывший совладелец ивент-агентства, которое делало мероприятия для обеспеченных людей по всей Украине. Далее все слова без изменений от первого лица.

Пролог

– В бытность моего ивенторства ко мне обращались обеспеченные люди по организации мероприятий. У нас было два условия – мы не продаем наркотики и проституток. А на эскортниц (дорогих проституток) у нас всегда был запрос. Например, чуваки приезжают со всего СНГ на конференцию в Киев. Понятное дело, что они "на отдохнуть" прибыли. Мы не помогали, не брали процент, но всегда знали, куда направить заинтересованных лиц.

– Как вы на них вышли?

– Когда ты работаешь в клубной сфере – дорогие заведения города Киева – то это же тусовка всего человек 500. Понятно, что все всех знают и обо всех знают. Ты волей-неволей пересекаешься или даже сам являешься клиентом истории.

Это как барыги в клубах, которые торгуют кокаином. Никто тебе не предлагает, но ты знаешь, что у него можно взять. На 2014 год, до войны, топовых, дорогих контор с услугами эскорта было всего три. К тебе приезжает "мамуля" лет 50-ти. У нее каталог. Не планшет, не электронный девайс... Перед тобой полиграфический талмуд. Это все есть в электронном виде, но почему-то тогда они именно возили с собой аналоговый образец. Ты листаешь, выбираешь, есть свой прайс.

С момента популяризации такой сети, как Инстаграм, у этих девушек стало меньше необходимости работать за минимальный процент. Это было, как правило, 30%. То есть, если тебе за вечер платят 1000 евро, то на руки ты получаешь 300.

– Прейскурант цен?

– Если это эскорт-эскорт. Ночь – повеселиться, погулять, поговорить – то это 1000+ евро. По сути, ты получаешь гейшу. По времени – нет четкого 8-часового графика. Ты пришла с вечера и это до утра. Утро заканчивается когда ты проснулась. Есть нюансы.

Была история, когда на мероприятии, где было 10 гостей мужчин и им привезли 30 девочек. Каждая проплачена до утра. Был определенный прайс. Но было очень забавное условие: один человек может совершить с одной девушкой один половой акт. Если до тебя ее тра*нул кто-то еще, то ты этого сделать не можешь. Если ты хочешь ее еще раз – придется доплачивать. Причем договариваться с ней напрямую. Недомолвок не возникало, так как все были кенты и они договорились, кому какую.

В итоге трое гостей наху***лись сразу. И отрубились у себя по номерам. Остается 30 девочек, все нанюханные, выпившие, веселые. Оставшиеся семеро мужчин возрастом 40+. Всем заплачено, все готовы отдаться. Есть рабочий персонал – диджеи, официанты, грузчики и так далее…

Я таких счастливых людей… Представь, тебе 18 лет и тебя взяли потягать технику. Ты молодой парень, тебе заплатили 300 грн. И ты попадаешь в место, где куча красивых женщин. Их привезли со всей Украины, по вот этому каталогу, из разных городов. Их выбрали лучших. И тут их 20 свободных и ты можешь спокойно подойти и воспользоваться ситуацией. Я такое наблюдал раза четыре за свою практику.

– Как проходит сам секс? Что по безопасности, кто отвечает – что можно, что нельзя?

– Гон**ны (презервативы, - ред.) у них всегда есть. Это по умолчанию. На этапе утверждения списков в агентстве всегда есть – это обязаловка. Целоваться можно, потому что это эскорт. Не целуются проститутки. Справки предусмотрены агентством, за ЗППП (болезни, передающиеся половым путем – ред.) очень жестко следят.

На моей практике я не помню случаев, чтобы были недомолвки между заказчиком и исполнителями. Всех все всегда устраивало. Чем обеспеченнее люди, тем они меньше еб*т мозг девушкам. Им прикольно, чтобы те веселились, щебетали. Даже могут и не потра**ться.

– А есть требования к IQ?

– Требований таких нет. Как правило, если мы говорим об агентстве, то отбираются девочки, которые помимо внешних данных, умеют себя подать и как-то поговорить. Я не видел совсем деревянных (стучит по столу, - ред).

В любом случае ты следишь за собой, у тебя круг общения таких же, как ты. Ты ходишь в какие-то злачные места и по-любому полезную информацию (манеру общения – ред.) для себя выхватываешь. Плюс, ты много путешествуешь, а значит у тебя нормальный кругозор. Это не девочки с улицы, условные студентки второго курса, которые ничего не видели.

– Какой у них возраст?

– Видел абсолютно разных. От совершеннолетия и понеслось. Лично я не встречал красивую эскортницу 35 лет, но не факт, что таких нет. Популярный срез по годам – 18–23. В таком возрасте охотнее и идут. Потому что потом они выходят замуж или одупляются (меняют взгляд на жизнь, - ред.). Это возраст, когда тебе хочется погулять.

Эскорт – это же не проституция. Есть эскортницы с десятью постоянными клиентами, которых они знают и дальше не берут. Но, при этом они ездят по всему миру по сезонам. Мол, "я знаю, что с этим поеду в сентябре туда-то отдыхать, с этим – в городе потусуюсь октябрь-ноябрь, а этот на Новый год жену отправит туда-то и заберет меня к себе".

– Есть мужики, которые потом с ними хотят завести отношения?

– У меня две знакомые вышли замуж. Одну я когда-то открыл в качестве клиента, потом еще раз вызывал с друзьями вместе с подругой, а после они уже самостоятельно ей звонили. В общем, в последствии, девушка долго занимала в одном из министерств хороший пост и в итоге вышла замуж за сына очень влиятельного человека.

– Что касается эскортниц сейчас?

– С появлением Инстаграма девушкам не нужно отдавать проценты. У них, как у футболистов, есть свои агенты – один человек, который менеджерит, отбирает неликвидные запросы. В день может приходить около тысячи предложений. Надо уметь это все фильтровать-сканировать. Некоторые занимаются сами, но это уже на скилле (с опытом – ред.).

Бывает, что попадают на отбитых чуваков, с последствиями, драками, недоплатами. Так или иначе, это все сводится к постоянным клиентам или же к постоянным клиентам-посредникам. Как сетевой маркетинг. Ты ее раз пригласил и дал контакты.

Еще раз повторюсь, 80% после определенного возраста слетают, так как эскорт – это, скорее, желание погулять. Я их понимаю прекрасно – на**я тебе напрягаться, если ты хорошо сложена, не являешься дурой, можешь прикольно тра**ться, посмотреть мир, заработать. Не вижу минусов, вот правда.

– А страшные мужики, извращенцы?

– Ты можешь отказаться. Но не на этапе, когда ты уже приехала на место. Это все обсуждается "на берегу". Если ты работаешь с агентством, то ты отказаться не можешь. Если сама – it depends (по обстоятельствам, - ред.).

– Они знают перед мероприятием, как будут выглядеть клиенты?

– Не всегда. Критериев нет. Они доверяют своему работодателю. Многие любят, когда за 50. Это значит, что сильно не потаскают.

– А вопрос легальности? Как называются эскорт-агентства? Модельные?

– Они так и назывались одно время, как и эскортницы в той же Инсте зовутся моделями. Они же прямо не пишут. Но ты ее видишь и по профилю понятно.

– А ты можешь сказать, как назывались вот те три самых крупных агентства по Украине?

– У них не было названий. Это были конкретные люди с именами и все. Никакого ФОПа ни у кого не было, кэш решает. Только наличные. Одна из хозяек этих агентств работала в каком-то благотворительном фондике или ГОшечке... В чем-то небольшом.

– Как отличить в Инстаграме эскортницу от какой-нибудь фитоняшки?

– Это интуитивное чутье. Я уверен, что отличу. У эскортницы профиль больше витрину напоминает.

– А если ты просто средне зарабатывающий айтишник или представитель другой профессии и ты можешь себе позволить потратить 1000 евро раз в три месяца, пойдут ли девушки на разовую встречу?

– Пойдут, конечно. Айтишники – это для них перспектива. Вообще, дело не в профессии, а в общении. Если ты не зае**ешь (не действуешь на нервы, - ред.) и не задаешь пиз**ватых (недалеких, нелепых, - ред.) вопросов, то почему бы и нет. Каким-то своим внутренним способом они умеют отличать, где пиз***ол (хвастун, лгун, - ред.), а где нет. Если все в порядке, то на разовую историю они согласятся. Но если ты нормально выглядишь.

Это может еще быть долгая переписка. Могут попросить выйти на видеосвязь, чтобы на тебя посмотреть. Конечно, ты можешь сказать, что ты публичный человек. У каждой девушки есть свой бриф – вопросы, которые она задает и ориентируется.

– Так теперь нет агентств?

– Я думаю, что есть раздутые фигуры, а-ля условный Листерман (российский бизнесмен, который открыто продает эскортниц олигархам – ред.), которому многое прощается. "Петя мне твой телефон дал", "Вася? А да, Вася, окей, что хотите?". Такие люди определенно есть. Я уверен, что ребята, о которых я говорил, если живы, то работают до сих пор.

Если ты чиновник и обращался с 2010 года к этому конкретному человеку, то зачем тебе его менять? Зачем лишние уши и глаза? Вон, итак, один уже знает. Я думаю, есть своя постоянная клиентская база.

– Как заходят в этот бизнес дельцы и как заходят модели? У меня возникло гипотетическое желание продавать эскортниц, что делать?

– Тебе нужно состоять в кругу общения этих людей. Это рестораны, дорогие заведения, элитные караоке-клубы. По Киеву есть четыре-пять мест, где тусуются эти люди. Их несложно идентифицировать, владея интернетом. Вот ты в такое приезжаешь и видишь витрину. И дальше договаривайся сам.

– А с развитием феминизма за последнее десятилетие были ли какие-то атаки, набеги, протесты со стороны радикального крыла в отношении эскортниц?

– Я поднимал точно такой же разговор со своей подружкой. Ей 27 лет и она до сих пор эскортница. Мы с ней часто обсуждаем такие темы. Она говорит: "Старик, повестка людей, которые сидят в Фейсбуке, обсуждают какие-то социальные темы, феминизм, глобальное потепление, шубы из искусственного и натурального меха совсем не пересекается с нами. У меня совершенно другой круг общения. Нас интересуют деньги, мировые хайповые штуки, мода. Мы не занимаемся феминизмом".

Ей в комментарии максимум может прилететь: "Почему ты оголенная? Ты же обесцениваешь! И прочие "объективации"".

Так вот она мне отвечает: "Мне пох*й, я прилетела из Монако позавчера. Я была там с прекрасными молодыми людьми, еще и привезла оттуда денег. Я прекрасно чувствую себя женщиной. Сильной и так далее".

В общем, радфемка (радикальная феминистка, - ред.) и содержанка физически не могут пересечься. Они живут в абсолютно разных мирах. Где они могут совпасть физически? Максимум, они могут поссориться в комментариях. Скорее всего, одна заблокирует другую, которая нападает, и все. И, поверь, за этих девочек всегда есть кому заступиться. Им прям нестрашно.

У меня есть подруга, Илона Буковская – ladyvamp13. Она Инстаграм-модель, диджей, владелица тату-студии в Киеве, обеспеченная сильная женщина. Ей ни одна феминистка не может ничего возразить, так как она всего достигла сама. За деньги она ни с кем не спит.

– Какая у них средняя зарплата? Это еще ж нужно учитывать график каждой женщины с циклами?

– Во-первых, их заработок сложно посчитать, в отличие от проституток или стрип-клубов, где такое разрешается.

Бывает, например, эскортница может не взять денег, но хорошо две недели отдохнуть. Например, в отеле, куда она просто так не попадет, где ночь стоит 5000 долларов. Бывают вообще истории, что ее раз увидели и захотелось. Вот может и за десятку тысяч евро. Есть постоянные клиенты. Все индивидуально. Это как попробовать высчитать зарплату среднего футболиста.

Мне вот интересно иное – их становится все больше и больше. Рынок растет и конкуренция на нем тоже. Их прайс, по идее, должен падать...

– А как они выживали во время карантина?

– Ты же знаешь пословицу: "красивая девушка еще никогда не ложилась спать голодной". Что тебе по сути надо? С квартирой вопрос решен – снимать будет около 300–500 долларов. На покушать есть.

Люди, которые могут себе позволить заплатить ту же тысячу-две за ночь, могли это сделать как до пандемии, так и во время.

Те, кто летал за границу, попали сильно. Эскортница с клиентской базой с голоду не помрет точно.

– Были случаи, когда при закрытых границах девушку вывозили, например, дипломатической миссией, спецрейсом?

– Про карантин не знаю. Но, однажды, я присутствовал, когда одна девушка укатила на острова, я не помню просто уже какие, без загранпаспорта. Она улетала через "зеленый коридор". Это было во времена Януковича, тогда пропускали просто по звонку и никто никаких вопросов не задавал.