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На секс-вечеринке в Брюсселе были украинцы? Организатор сделал резонансное заявление

На секс-вечеринке в Брюсселе были украинцы? Организатор сделал резонансное заявление
13:22 Сегодня Телеграф

Организатор секс-вечеринки в Брюсселе, на которой задержали венгерского евродепутата заявил, что его гостями также являются политики из Польши и Украины.

Об этом Давид Манжели рассказал в интервью польскому порталу Onet.

Отмечается, что издание не верит словам Манжели и публикует его высказывания с оговоркой, что это его версия событий.

Организатор рассказал, что около полутора лет назад, с ним связывались два политика, которые узнали о нем от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии.

По его словам, постоянными гостями его вечеринок есть четыре политики правящей партии Польши "Право и справедливость". Манжели добавил, что в его тусовках участвуют и общественные деятели из других стран.

"У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако самыми частыми гостями являются поляки и венгры", - отмечает он.

Напомним, на вечеринке в клубе в Брюсселе, в которой приняли участие около 25 мужчин нетрадиционной ориентации, присутствовал депутат Венгрии и противник ЛГБТ Йожеф Саер. После этого депутат ушел в отставку.

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Все по теме:

Польша, Ассоциация Уккраины с ЕС, Давид Манжели.

Автор:

Телеграф
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