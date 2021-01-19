Нардепы хотят начать штрафовать украинцев за сексизм

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается ввести определение и административное наказания за проявления сексизма.

Документы №4598 и №4599 обнародованы на сайте парламента.

Согласно проектам законов, проявление дискриминации на почве половой принадлежности будет наказываться наложением штрафа в размере 10-20 необлагаемых доходов граждан (170-340 грн), общественными работами от тридцати до сорока часов или административным арестом до семи суток.

При повторном нарушении, наказание ужесточится до штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов (240-680 грн), общественных работ сорока до шестидесяти часов или арестом до 15 суток.

Тем не менее, сексизмом и дискриминацией не будут считаться:

специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;

особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

положительные действия.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят отменить перенос рабочих дней после праздников.