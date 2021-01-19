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В Украине заговорили об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: что об этом известно

В Украине заговорили об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: что об этом известно
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

19 января депутат Галина Третьякова из "Слуги народа" и ряд других депутатов предложили запретить перенос выходных и рабочих дней, который широко практикуется в Украине. Соответствующий законопроект №4597 зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады на странице этого законопроекта. 

По словам авторов документа, огромное количество переносов робочих дней негативно влияет на производительность труда, а снижает возможность работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.

Так, в пояснительной записке депутаты замечают, что перенос рабочих дней является "типичной советской традицией", которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России. 

При этом, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть снижено.

"Вместе с тем, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными", - говорится в тексте документа.

На данный момент документ обрабатывается в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Его глава, Галина Третьякова, является одним из авторов документа. 

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подробную информацию о выходных в январе 2021 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Праздники, Выходные.
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