Выходные и праздники: сколько украинцы будут отдыхать в январе

В январе 2021 года выпадает 19 рабочих и 12 выходных дней.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Так как Новый год припадает на пятницу, украинцы будут отдыхать три дня подряд - 1, 2 и 3 января.

Еще один государственный праздник Рождество, 7 января, приходится на четверг. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января. Но 8 января нужно будет отработать в субботу 16 января.

Стоит отметить, что в 2021 году украинцев ожидают длительные каникулы мае и июне, так как государственные праздники приходятся на выходные.

Детальный календарь праздников и выходных 2021 смотрите в материале "Телеграфа" "Когда будем отдыхать в 2021 году: календарь выходных в Украине на следующий год".