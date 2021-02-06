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"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
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"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"

"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
21:00 Сегодня Телеграф

ДИСКЛЕЙМЕР

В данной серии материалов, которая предназначена для совершеннолетнего читателя, будет достаточно откровенных рассказов, обсценная лексика, неприятные с точки зрения морали истории и мнения. Мы не принимаем ничью точку зрения, а только являемся ретранслятором наших героев. Вся их речь сохранена в изначальном виде. Имена и даты изменены в целях безопасности наших респондентов. Единственная наша реплика вне текста – не ищите в этих рассказах романтики. Ее в них нет.  

Вслед за откровениями вебкам-модели, которые "Телеграф" публиковал ранее, вашему вниманию продолжение серии из трех частей о современных способах заработать на жизнь сексом или его имитацией. Во второй части вы узнаете о стрип-клубах, "массажных услугах", скрытых номерах и ценах на реальный секс. 

Проституток покупают абсолютно разные люди. Нет никакого портрета потребителя секса за деньги. Например, некоторые неплохо зарабатывающие айтишники иногда прибегают к услугам жриц любви. Ни для кого не секрет, что люди из компьютерного мира часто бывают скованы и застенчивы в реальной жизни. 

Стандартный порнофильм длится в среднем 20 минут. Все три героя нашей серии рассказывали свои истории по полчаса. Разницу во времени оставим на прелюдии к каждому интервью в виде данного текста. Наш второй герой – программист по имени Евгений, который пару раз сталкивался с представительницами древнейших профессий в стрип-заведениях. Далее все слова без изменений от первого лица. 

– Когда ты первый раз воспользовался услугами проститутки и как ты это сделал? 

– У нас был стрип-клуб, который находился по соседству с одной из харьковских телекомпаний. Он позиционирует себя как до**я элитарный стрип-бар. В общем, первый мой опыт пришелся на 2013 год. 

Мы приехали туда на корпоратив. Первое, что мне бросилось в глаза – девушки там почти одинаковые. У них плюс-минус одинаковая грудь, у всех. Они все одинакового телосложения – худощавые или слегка упитанные. И… Они все какие-нибудь барышни из села, как выяснилось. Некоторые, когда открывают рот... лучше бы они этого не делали. 

Во время нашего праздника кто-то уходил на час на приватный танец. Я тогда не решился что-либо делать. Но, у меня шл*хи на коленях потанцевали, такой рэп-хастл. 

стриптиз

– Так, а сам опыт с проституткой? 

– Потом, спустя несколько лет, мы с одним моим знакомым пошли в заведение "Белый какаду" на улице Рымарской. Подвальный, неприметный вход. Сейчас его уже нет. (заведение прикрыли в марте 2019 года по многочисленным просьбам жильцов, владельцы объявлены в международный розыск – ред.).  

Там уже были разнообразные девушки, на любой, практически, вкус. Мы были выпившие, у моего знакомого появилась идея попасть в это место. Ну, а где ты еще найдешь в 23:00 девочку, чтобы ее подрать (заняться сексом – ред.)? Он мне рассказал как действовать. 

– И что нужно делать? 

– Он говорит, если захочется, то ты можешь девушке отдаленно намекнуть про "массажные услуги". В том стрип-клубе далеко не все были доступны. Не все занимались древнейшей профессией. Где-то за 40 минут у меня на коленях побывало порядка 10 девиц. Два раза сами предложили пойти сделать мне массаж. Я отказал. Даже, предлагали две девочки, но у них было вызывающе поведение. В общем, нет. 

Но с одной я все-таки пошел. А может я пьяный был. Ко мне подошла девушка, как с обложки порножурнала. Вот она выглядела именно "порнушно". Аккуратный живот с талией, грудь четвертого размера, хорошая задница. Она танцует вокруг меня. Я спросил, как она смотрит на "массажные услуги". Она ответила, что пойдет спросит. Можно сказать, что за этот небольшой промежуток времени мы с ней успели относительно подружиться. Я потом с ней общался, она прекрасный человек. Она рассказывала свою историю. В общем, жертва обстоятельств. Девушка для себя представляет выход по деньгам именно в таком ключе. 

– Ну, ты же понимаешь, что они тебе могут рассказать про два высших образования и какую-нибудь семейную трагедию каждая? 

– Согласен, но в ее историю до сих пор хочется верить. Мне почему-то показалось, что из них никто не врал. Во мне проснулась журналистская смекалка, я там пообщался с несколькими. Была одна – мама двоих детей. В принципе, мало чего умеет, пошла туда. По ее словам, денег в этом заведении она поднимала норм. 

Вторая – студентка, которой нечем платить за сессию. Никто даже не знал, что она там работает. 

– А зовут их как – Анжела, Снежана? 

– Та, с которой мы кувыркались мне называла свое настоящее имя. Но оно какое-то обычное. А представляются они абсолютно разными именами – хоть Ангелиной, хоть Аней, а зовут ее на самом деле Юля. Шарлотта, Сюзанна и прочее – это ж палево и клише. 

проститутки

– Итак, вы пошли с той, которую ты выбрал… 

– В итоге мы пошли, на час, потом я еще продлевал. Кстати, один час там стоил 1400 гривен. Отдельно доплачивается альтернативный вид секса, который не традиционный и не оральный. Кажется, нужно было добавить 300 гривен. 

– Вы куда-то ехали или там есть отдельные комнаты как в борделе? 

– Там было все устроено так, что когда ты заходишь внутрь, есть какое-то подобие кассы, а есть коридор направо и это выход из скрытых комнат. Само заведение находится на двух этажах. В спрятанные номера можно попасть с первого этажа, нижнего уровня. Там, возле сцены, очень неприметная дверь. 

Внутри все как в отеле. Везде камеры наблюдения, я так понял, что они были и в самих номерах. Заходишь – стоит столик. За столиком направо – душ и в комнате кровать. Все прикрыто ширмами. В номере есть телефон, чтобы девушка могла вызвать охрану или подмогу в случае чего. 

– Поцелуи? 

– Конечно же без. Конечно же, все безопасно. Она предложила первая. Там сервис – на столе лежало пять г*ндонов (презервативов, – ред.). Перед актом оба обязательно идут в душ. В плане гигиены все ок. 

Когда мы выходили, там стояли новые клиенты, много. Можно было даже расплатиться банковской картой за "массажные услуги". Она меня назвала "золотым клиентом", так как я ей понравился и потом даже со мной вместе в душ сходила. 

– Туда может зайти любой с улицы?

– Да, имея в кошельке определенную сумму. Это же стрип–клуб – ничего такого. 

– Конфликты у тебя были с кем–то там? 

– Там очень адекватная охрана, натасканная на то, что могут быть богатые клиенты. Заведение тогда посещали не только жители нашего города. Также там можно было встретить иностранцев с разных уголков планеты. Например, азиатов очень окучивали в тот вечер, очень разводили.  

Заключительную часть трилогии об украинской секс-индустрии читайте уже в ближайшие дни. А пока предлагаем вашему вниманию первый материал нашей серии - откровенный рассказ бывшей вебкам-модели.

Вебкам-модель: "Клиент – не самое страшное, один раз пьяный директор пытался задушить меня ремнем"

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Проституция, Ночной клуб, Стриптиз.
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