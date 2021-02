Вебкам-модель: "Клиент – не самое страшное, один раз пьяный директор пытался задушить меня ремнем"

ДИСКЛЕЙМЕР

В данной серии материалов, которая предназначена для совершеннолетнего читателя, будет достаточно откровенных рассказов, обсценная лексика, неприятные с точки зрения морали истории и мнения. Мы не принимаем ничью точку зрения, а только являемся ретранслятором наших героев. Вся их речь сохранена в изначальном виде. Имена и даты изменены в целях безопасности наших респондентов. Единственная наша реплика вне текста – не ищите в этих рассказах романтики. Ее в них нет.

Перед вами материал, которым "Телеграф" открывает серию из трех частей о современных способах заработать на жизнь сексом или его имитацией. В первой части вы узнаете о веб-моделинге, работе на студии, о том, как влюбиться в клиента и что можно делать на камеру под тяжелую музыку в чатах для взрослых.

Почему решили об этом поговорить? Дело в актуальности темы. Украина была на первых местах среди стран с наибольшим числом вебкам-моделей. Девушек, которые на камеру за деньги демонстрируют свои прелести или же в приватном видеочате исполняют желания клиента по ту сторону экрана.

Стандартный порнофильм длится в среднем 20 минут. Все три героя нашей серии рассказывали свои истории по полчаса. Разницу во времени оставим на прелюдии к каждому интервью в виде текста, который вы сейчас читаете. Нашу первую героиню зовут Юлия. Около она года работала вебкам-моделью. Далее все слова без изменений от первого лица.

– Сколько тебе было лет, когда ты начала?

– Начала я, когда мне было 20. Я только переехала в Харьков и искала вторую работу. Не знаю, насколько активно сейчас вербуют новеньких моделей через Вконтакте, но тогда мне писали в ВК. Уже тогда он работал через ВПН.

Мне предложили работу, но не сказали прямо. Писала брачка (брачное агентство – ред.).

– Они увидели, что ты красивая?

– Да, у меня там в профиле были хорошие фотографии плюс знание английского. А в объявлении и было что-то подобное. И работа в офисе. Хантинг (поиск новых работников – ред.) у них хорошо работал.

Но вряд ли мое знание английского было основополагающим в предложении мне такой работы. Со мной работали девочки с таким базисным уровнем, что они общались с иностранцами через гугл-переводчик. Важную роль играет позиционирование. То есть, если в ее профиле написано, что она может говорить на английском перепиской или вживую, то она будет общаться. Если нет, то это будут всякие односложные штуки типа "ok, thank you", "so nice", вся х**ня.

Впоследствии, когда мне писали другие люди, говорили, что работа именно вебкам.

– Как ты в это пришла?

– Я пришла на собес (собеседование – ред.), там мне на кухне за кофе и сигаретами довольно приятная барышня вежливо и тактично объясняет, что к чему и где произошел п***еж. Конечно, я в какой-то момент несколько зажалась. Не знаю, как такие собеседования проходят у других людей, но меня очень раскрепостил один факт. В какой-то момент девчонка из офиса, не зная, что на кухне проходит собес, выбежала из своей комнаты в одних стрингах, с двумя розовыми бантиками на хвостиках и здоровенным елдаком (фаллоимитатором – ред.) в руках и начала размахивать руками и что-то активно рассказывать (смеется).

Итак, мне сдали тестовый аккаунт. У меня на тот момент не было загранпаспорта и это усложнило создание профиля. Сайты в основном американские, но есть и русскоязычные площадки. Кстати, есть ресурсы, где требование, чтобы девушкам было не меньше 21 года.

На те ресурсы, где я была, практически не заходили русскоязычные пользователи, а что еще прикольно – там можно поставить ВПН-фильтр на страны.

– Не было беспокойства, что кто-то запишет и выложит тебя на порносайт? Pornhub, например...

– Было конечно. Но, ты же вправе для себя решать, что ты показываешь в чате, а что нет. Кроме моих сисек в общем чате записывать было нечего. Я не боюсь, что вообще где-то видео может всплыть.

– А что-то большее тебе приходилось делать или показывать?

– Во-первых, это отчасти можно симулировать, если для тебя это некомфортно. А во-вторых, такого требования не стояло. Может, мне повезло с агентством, но нас никто не принуждал делать некомфортные вещи.

На просьбы иностранцев раздвинуть ноги и прочее ты можешь соглашаться или нет и блокировать пользователей.

– Сколько тебе платили?

– По зарплате зависит отчасти от везения – понравишься/не понравишься. Также важно не количество часов, которые ты там сидишь, а внимание клиентов. То есть, зовут ли тебя в приватный чат, кидают ли тебе какие-то чаюхи (чаевые – ред.) и все остальное. Зависело от месяца к месяцу. Сильно много я там не получала. Агентство забирало где-то половину.

В среднем получалось до 10 тысяч гривен за две недели. В долларах деньги я не получала, сразу выдавали гривну. Но стабильным заработком я это не назову.

– Получается, во время месячных каждая из вас выпадала на неделю?

– Нет, нужно просто вовремя успевать менять тампоны. Плюс, есть требование в общем чате – никаких домашних животных в кадре, а также чтобы все гигиенично и по-классике, никаких аморальных фетишей. Но были клиенты, которых заводили эти дни и они сразу звали в приват. Я отказывала, для меня это слишком интимно.

– Ты каждый день в "офис" ездила?

– График был плюс-минус свободный, вне зависимости, хочу ли я работать ночью или днем. Смена длится 8 часов. Я могла взять больничный, а могла и несколько дней там провести. Поспать, поесть, сходить в душ...

– Как выглядело рабочее пространство?

– Мы сидели по закрывающимся комнатам в трехкомнатной квартире. А потом агентство сняло бывшую кальянную и, судя по интерьеру, бывший бордель. Это место находилось в районе Паркового квартала Харькова. Сейчас там опять открылась то ли кальянная, то ли кафе.

– Были случаи, когда на камеру девушки не симулировали?

– Да, у меня начальство такое было. Аннушка, слегка за 30 годиков. Шикарная барышня! Мать двоих детей. У нее был постоянный клиент из России, к которому она даже ездила лично. Как-то в личной беседе рассказывала, что в приватных чатах она ничего не исполняла.

– Что было самым отвратительным и самым замечательным за время твоей работы?

– Замечательным было то, что я познакомилась и пообщалась с массой интересных людей.

Дело вот в чем, большинство барышень на фоне включали какую-нибудь попсовую музычку, танцевали, улыбались, все дела. Я, бл**ь, вообще не улыбалась! Мне не хотелось. Ты же можешь делать, что хочешь. Видимо, поэтому у меня и был небольшой заработок в этой сфере.

У меня на фоне играл тяж (тяжелая музыка - ред.). Некоторые ребята со мной общались именно по интересам. Мне подкинули очень неплохого музла в плейлист. И это была крайне приятная часть работы.

Есть даже один чувак из Вашингтона, с которым мы до сих пор общаемся в Фейсбуке. Во время работы он заходил на пару часов. Я в отдельной вкладочке открывала его профиль. И мы тупо общались между собой голосом – трындели и перекидывались музлом. И чувак меня вдохновлял на работу. Я сижу, общаюсь с клиентами в чате, а сама рядом наблюдаю, как чувак с ох***но богической фигурой др*чит. Интересный опыт.

– Ваш реквизит покупался за свои деньги?

– Да, за свои. Но, на неинтимные вещи периодически подгонял офис. Корсеты, кофточки, гетры какие-то были в общем доступе. То, что, пардон, к гениталиям не прилегает, можно брать. У нас был склад общих вещей, из которых можно брать и добавлять что угодно.

– Есть личные истории у вебкамок с хеппи-эндом или наоборот?

– Была еще одна офигенно любопытная барышня. Бывшая ММАшница с классной фигурой, натурально рыжая, абсолютно взрывной характер. Она работала в веб-моделинге для того, чтобы обеспечить семью. У нее была мама, которая осталась в маленьком городе Харьковской области. Так вот, она заработала целиком на ремонт, полное обновление гардероба. Но она работала как проклятая и деньги не успели ее поменять.

Была еще одна барышня, Сова. Имени ее я не помню, да и ты все равно его не напишешь (смеется). Девочка влюбилась в парня из Германии, очень по нему страдала, писала ему стихи, верила каждому обещанию, которое он ей давал. Человек обещался к ней приехать. В итоге это взаимодействие закончилось грандиозной плюхой – чувак пропал из сети. Я не знаю, что у него была за ситуация. А у барышни был маленький ребенок. Она мать-одиночка и работала для того, чтобы обеспечить свою семью.

Я очень хорошо понимаю, что такое влюбляться в человека через интернет. Это психологически может быть очень тяжело. В общем, девочку было откровенно жалко.

Она же даже не может ему просто посмотреть в глаза и лично задать все свои вопросы.

Очень важный момент: когда начинает откровенно переть (везти, - ред.), есть база клиентов и барышни начинают зарабатывать приличные суммы, то очень портится характер. К сожалению, у подавляющего большинства из них я это наблюдала. Общаться с этими девушками после того, как они начинали зарабатывать от 20 тысяч гривен за неделю, становилось невозможно.

– Кто за всем этим стоит? Кто владелец?

– Я не знаю, кто стоит. Был мужчина, его называли "директор", его я видела. Он приезжал несколько раз к нам, всегда на такси. Жил он не в Харькове или снимал, по его словам, отдельно здоровенную квартиру. Адрес не помню.

У него был прикол забирать некоторых барышень бухать (выпивать, – ред.). И вот ты спрашивал, что самое неприятное было в работе? Так вот – это не клиенты, так как ты всегда можешь его заблокировать, а тут нет.

Нас один раз потащили выпить. И большинство ребят офлайн как-то корректно себя вели в основном. Возможно, из-за ментальности. А тут ужратый (изрядно выпивший, – ред.) человек пытался придушить меня ремнем, к чему-то склонить. Я от него отбилась и съе****сь.

На следующее утро он вроде как ни хр*на не помнил. Меня после этого случая с работы не поперли. Но было очень неприятно. Через три недели я уволилась сама, так как позвали в IT-контору.

Я не жалею о работе в этой сфере, как и не жалею, что ушла. Мне кажется, что этим сейчас можно заниматься не через студию.

– Ты же феминистка и очень независимая барышня. Если все-таки с тобой всплывет видео и на тебя, например, накинуться радфемки, что ты будешь делать?

– Бл*ть, это мое личное дело. И это был мой метод заработка, алё? Феминизм вот как раз в том, что женщина вправе сделать со своим телом все, что хочет. Если бы меня совсем коробила работа в веб-моделинге, то я бы туда не пошла. Проституткой я себя не считаю за работу в этой сфере. Мне них*я не стыдно за свой аккаунт на OnlyFans (социальная платформа, которая позволяет популярным авторам и блогерам монетизировать свой контент (в том числе для взрослых), делясь им с другими пользователями, которые платят ежемесячную абонентскую плату, – ред.). Также, как и не стыдно за свои полуоткровенные фотографии в Инсте. Мое тело – мое дело, мое право. Если кто-то считает, что выкинутое из этих чатиков – это компромат на меня, то он, с*ка, плохо искал.

В ближайшие дни на “Телеграфе” выйдет продолжение откровенных рассказов людей, которые были связаны с украинской секс-индустрией. Будет очень интересно!