Повторила обложку Playboy: Кортни Кардашян предстала в сексуальном образе (фото)

Старшая из дочерей семейства Кендалл-Кардашян Кортни решила повторить новогодний образ модели с обложки журнала Playboy 1966 года выпуска.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала несколько соблазнительных снимков с домашней фотосессии.

Кортни сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Длинные черные волосы уложила в легкие волны, и дополнила образ сережками в виде украшений на елку – больших красных шаров.

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Позже звезда американского реалити-шоу опубликовала еще снимки с этой съемки, показав образ полностью. Кортни предстала в образе Снегурочки, только вместо «стандартного» синего или красного наряда выбрала зеленый. Свой look она дополнила высокими красными сапогами.

Короткое открытое платье подчеркнуло большую грудь Кортни и продемонстрировало аппетитные бедра и длинные ноги девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Кортни Кардашян - американская актриса и модель, наиболее известна по телепроекту «Семейство Кардашян».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Хлои Кардашян переболела коронавирусом.