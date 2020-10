COVID-19 не обошел и семейство Кардашян: Хлои Кардашян призналась, что болела коронавирусом

С каждым днем статистика больных коронавирусом растет – теперь же ряды заболевших пополнило и звездное семейство Кардашян. Оказывается, еще в марте, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, болезнь перенесла одна из сестер – Хлои Кардашян.

Хлои решила признаться всему миру о перенесенном коронавирусе в новом выпуске семейного реалити-шоу «Keeping Up With the Kardashian», который вышел 28 октября. На видео Хлои Кардашян лежит в постели, и хриплым голосом рассказывает, что у нее все же подтвердился диагноз и об ее симптомах.

«Только что узнала, что у меня есть "корона". Все будет хорошо, но пару дней было очень плохо», – говорит Хлои.

Симптомы Хлои Кардашян включали рвоту, кашель, приливы жара и холода, а также головную боль, которая, по ее словам, отличалась от ее обычных мигреней. Кроме того, при кашле у Хлои было ощущение жжения.

Отметим, что семья Кардашян буквально несколько месяцев назад смиренно придерживалась режима изоляции и соблюдала все карантинные меры во время первой вспышки COVID-19. Однако сейчас знаменитости видимо расслабились и открыто пренебрегают карантинными нормами. К примеру, никакая пандемия не помешала Ким Кардашян отгулять свое 40-летие шумной вечеринкой.

