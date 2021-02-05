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История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме

История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
13:06 Сегодня Телеграф

30 января в Днепре с осложнениями после домашних родов в больницу доставили 40-летнюю местную жительницу. Новорожденного ребенка при пациентке не оказалось. Правоохранителям женщина рассказала, что согласилась выносить суррогатного ребенка на заказ. За его рождение ей, якобы, предлагали 500 тысяч гривен. Но когда она 27 января родила мальчика, то младенца посредница (и заказчики?) забрали, но денег ей не отдали. Никаких договоров о сделке она также не могла предоставить. Подробнее об этом "Телеграф" писал ранее.

По пояснениям роженицы, ее родные – супруг и взрослый сын от предыдущего брака – о ее беременности не знали и не догадывались. Отказ от супружеской жизни она объясняла мужу болезнью и необходимостью лечения. Посредница, якобы, возила ее в клинику на обследование, но название клиники она не знает. Ну а средствами за продажу "суррогатного" ребенка, по ее объяснению адвокату, собиралась поправить финансовое положение семьи.

Все эти сведения правоохранители должны были проверить. У них изначально была версия о том, что новорожденного младенца женщина могла лишить жизни, потому искали захоронение. Но не нашли. Ожидали, когда пациентке станет лучше, чтобы можно было вместе с ней найти клинику, куда ее возили на обследование. И параллельно продолжали поиски ребенка. Увы, обнаружили мертвым.

- 4 февраля полицейские с привлечением кинолога со служебной собакой провели следственные мероприятия на территории домовладения женщины, - пояснили в полиции Днепропетровской области. - В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

После этого женщина сообщила сотрудникам, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

Изначально уголовное производство открыли по ч.3 ст 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми", а теперь переквалифицировали его на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

"Телеграф" связался с адвокатом роженицы Виталием Елькиным, который пояснил, что пока еще не принял окончательного решения, будет ли он продолжать защищать права клиентки, которая в течение часа в доверительной беседе давала ему неправдивые объяснения. Женщина остается в больнице, подозрение ей еще не вручено.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Роды, Роженицы.
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