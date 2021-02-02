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Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка

Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф

Не успело еще затихнуть обсуждение гибели роженицы в Ровно, как по закону “парных случаев” общественность взбудоражило новое схожее ЧП в Днепре. Только здесь в больницу в тяжелом состоянии доставили женщину, родившую накануне и также в домашних условиях, а вот младенец – исчез. Не то что бы сам собой, а с загадочной историей: горожанка, якобы, была суррогатной матерью и новорожденного мальчика сразу же забрали “заказчики”. Не оставив взамен ни подтверждающих договор документов, ни обещанных 500 тысяч гривен. А еще и полиция возбудила по данному факту уголовное дело, вменяя роженице без новорожденного ни много ни мало, а торговлю людьми. Срок за такое преступление немалый.

А был ли мальчик?

Интернет-пользователи, обсуждающие новость, традиционно разделились на два лагеря – понимающий и осуждающий. Но представителей первой группы на этот раз очень мало. Кто-то считает, что женщина в 40-летнем возрасте просто “решила родить для себя” и таким образом хотела сохранить тайну о беременности, другие жалеют ребеночка и молятся, чтобы он был жив и здоров, третьи считают важным то, что “не убила же, а продала бездетной паре” и совсем не должна рассказывать кому именно. Дескать, пусть та семья будет счастливой с малышом.

Зато недоброжелателей – тьма! По мнению “всезнающих” граждан, “когда люди хотят иметь ребенка, даже если решили идти незаконным путем, они выберут для этого молодую здоровую женщину, а не 40-летнюю”. И если она, договариваясь об обмене ребенка на деньги, подписывала документы, у нее должен был остаться хоть какой-то экземпляр. Немалое удивление вызывает позиция родственников – супруга и 24-летнего сына, которые, якобы, до последней минуты не знали и не догадывались о беременности супруги и мамы. Кое-кто даже готов обвинить женщину в том, что ее ребенок – плод внебрачной любви. “Видимо, нежеланным был этот ребенок, если муж о нем не знал. Мне кажется, что она убила и закопала дитя, а муж что-то скрывает” – вот еще одна из народных версий. “Запрещать нужно суррогатных матерей, и сажать на пожизненный срок” – предлагает еще один блюститель законности. В общем, если бы в наше время можно было закидывать виновных женщин камнями, то желающих нашлось бы немало.

Преступница или пострадавшая?

Мы попытались разобраться в этой непонятной истории. Например, почему супруг не догадывался о беременности, ведь живот постоянно рос.

- Дело в том, что свое состояние Наталья объясняла болезнью и необходимостью лечения, - пояснил “Телеграфу” адвокат роженицы Виталий Елькин. – На самом деле это обычная семья, где просто нет лишних денег, хоть глава семьи трудится в поте лица.

адвокат роженицы Виталий Елькин

Понятное дело, что любящий муж доверял супруге, тем более, что у нее двое взрослых сыновей от предыдущего брака и их общий маленький ребенок. Но как скрыть от родни сами роды, которые могли начаться в любое время дня и ночи?

По словам адвоката, уже общавшегося с доверительницей, она хотела спланировать роды таким образом, чтобы муж в этот момент находился на суточном дежурстве.

- Может, логике это не сильно поддается, но мужчина на самом деле не знал о беременности жены. Это выяснили в полиции в первые же сутки.

“Стоп, но как тогда внезапно оказаться перед мужем уже без живота?” – продолжит докапываться до истины придирчивый читатель.

- Может, дня три бы отсутствовала, а потом пояснила, что ей сделали операцию. Думаю, что за все месяцы беременности женщина продумала и эту ситуацию, - продолжает Виталий Елькин. – У правоохранителей была также версия, что она убила ребенка и где-то захоронила. В округе искали это возможное захоронение, но естественно не нашли.

Адвокат не скрывает, что у него также еще есть вопросы к своей клиентке, на которые он не получил четкого ответа.

- Но такое бывает в адвокатской практике. Полиция на данный момент активно пытается раскрыть это преступление, а мне, как адвокату Натальи, необходимо грамотно участвовать в досудебном расследовании уголовного дела и защитить ее законные права.

Елькин предполагает, что та, как человек юридически не подкованный, могла не заручиться документальным подтверждением своей сделки с людьми, которым пообещала выносить ребенка, и потому оказалась в уязвимом положении, практически став пострадавшей от действий мошенников.

Клинику пациентка знает только “в лицо”

- Ни ребенка, ни покупателей пока не нашли, - сообщила пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. – Сейчас полиция квалифицировала данный инцидент по ч.3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины “Торговля людьми”, проводятся соответствующие следственные действия. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет.

На вопрос, могут ли какие-то обстоятельства смягчить вину жительницы Днепра, сотрудник полиции пояснила, что пока продолжается досудебное расследование.

- Если мы выясним, где ребенок и что на самом деле произошло, тогда пообщаемся со средствами массовой информации и про другие детали этого дела. В настоящее время мы только проверяем ту информацию, которой владеем.

- Необходимо найти посредницу, которая и предложила Наталье выносить ребенка для чужой семьи, и самого этого ребенка, - говорит Виталий Елькин. – Также надо выяснить, в какой клинике в мае делалась подсадка эмбриона, и куда женщину привозили на обследование. Если найти всех участников этой истории, допросить врачей, отсмотреть видеокамеры, тогда информация будет полной. Но клинику Наталья знает только визуально и пока что находится на больничной койке.

На больничной койке, но жива. А если бы женщина не обратилась за медпомощью, то погибла бы, - об этом журналистам ТСН телеканала “1+1” сообщила дежурная врач-анестезиолог больницы им. Руднева Ксения Стесюк.

Насколько стало известно “Телеграфу”, полученными деньгами суррогатная мама хотела немного поправить финансовое положение своей семьи, распределив их между своими родителями, бабушкой, находящейся в тяжелом состоянии, супругом и детьми. Увы, из-за выбранного ею пути и проблем стало больше, и денег на их решение понадобится гораздо больше.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Дети, Днепр, Роды, Суррогатное материнство, Анна Старчевская, Виталий Елькин.
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