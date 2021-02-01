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У суррогатной матери в Днепре украли ребенка: первые детали инцидента

У суррогатной матери в Днепре украли ребенка: первые детали инцидента
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Днепре 40-летняя женщина девять месяцев скрывала беременность, чтобы стать суррогатной матерью, однако это чуть не стоило ей жизни. 

Об этом рассказали в эфире телеканала "Украина". 

В сюжете говорится, что женщину доставили в больницу №2 с пониженной температурой, кровотечением, воспалением утробы и остатками плаценты. 

Все свидетельствовало о том, что женщина на днях родила ребенка, однако младенца обнаружить не смогли. 

Полицейские позже установили, что она решилась стать суррогатной матерью. При этом ни ее муж, ни сын об этом не знали. 

Роды у нее приняли неизвестные посредники на дому, а затем скрылись вместе с ребенком. Естественно, женщине никто не заплатил. 

Полиция проводит поиски новорожденного и тех самых "посредников". По факту торговли людьми открыто уголовное дело. 

Как сообщалось ранее, в Днепре девушка совершила самоубийство, выпрыгнув из окна девятого этажа. При этом она упала на голову выходящего из подъезда мужчины, нанеся тому тяжелые травмы. 

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Днепр, ЧП, Нацполиция.
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