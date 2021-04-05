Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена

После откровенной фотосессии в Дубае (ОАЭ) полиция задержала 40 моделей. Помимо того, был задержан 33-летний россиянин Алексей К, который и сделал резонансный снимок из окна соседнего номера.
Об этом пишет Daily Mail.
Мужчина признал, что совершил "фатальную ошибку", когда решил выложить эти снимки в сеть.
Что касается девушек, то подтверждено, что 11 из них из Украины, остальные, как предполагается, из России, Беларуси и Молдовы.
Журналисты смогли опознать некоторых из них по их фотографиям, размещенным в Инстаграм:
Яна
Диана
Дария Х., 19 лет, из Полтавы
Екатерина К., модель и стилист по бровям
Софья Т.
20-летняя Анастасия К.
20-летняя Татьяна Б.
Марианна Ф. из Ужгорода
Напомним, участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы.
В посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.