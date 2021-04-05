Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена

После откровенной фотосессии в Дубае (ОАЭ) полиция задержала 40 моделей. Помимо того, был задержан 33-летний россиянин Алексей К, который и сделал резонансный снимок из окна соседнего номера.

Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина признал, что совершил "фатальную ошибку", когда решил выложить эти снимки в сеть.

Что касается девушек, то подтверждено, что 11 из них из Украины, остальные, как предполагается, из России, Беларуси и Молдовы.

Журналисты смогли опознать некоторых из них по их фотографиям, размещенным в Инстаграм:

Яна

Диана

Дария Х., 19 лет, из Полтавы

Екатерина К., модель и стилист по бровям

Софья Т.

20-летняя Анастасия К.

20-летняя Татьяна Б.

Марианна Ф. из Ужгорода

Напомним, участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы.

В посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.