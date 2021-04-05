"Их там не было": посольство РФ повеселило реакцией на задержание голых девушек в Дубае

В Сети продолжают обсуждать громкое задержание 40 человек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов в Дубае. Среди участниц - девушки из России, Беларуси и Украины, а также фотограф - мужчина из Израиля. Впрочем, в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.

"Они буквально вчера вышли из российского гражданства!" - иронизируют интернет-пользователи из-за заявления российского посольства.

Молниеносное "лишение гражданства" комментируют и местные политики. Так, оппозиционный деятель и российский журналист Ксения Собчак в своем Телеграм-канале выставила скрины с заголовками росСМИ, с иронией написав: "Оп! И нет гражданства".





Напомним, среди задержанных в Дубае - 11 граждан Украины. 3 апреля полиция задержала их в связи с нарушением норм общественной морали. Девушкам грозит до шести месяцев ареста, а организатору до 1,5 года. Также они выплатят штраф в 5 тысяч дирхамов (около 1390 долларов). С организатора возьмут 50 тысяч дирхамов (14 тысяч долларов США). Впрочем, есть также вариант помилования задержанных в связи с мусульманским праздником Рамадан.