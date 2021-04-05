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Украинки могут попасть в тюрьму из-за голых фото в Дубае

Украинки могут попасть в тюрьму из-за голых фото в Дубае
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В Объединенных Арабских Эмиратах задержали группу девушек-эскортниц, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов.  Среди участниц - девушки из России, Белоруссии и Украины, а фотограф - мужчина из Израиля.

Слово "эскорт" уже давно ассоциируется с Дубаем. Поэтому неудивительно, что подобная съемка произошла именно там. Но также, стоит отметить, что там действует закон Шариата, и даже поцелуй на публике может выйти боком, а уж подобная съемка тем более.

Участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы: заключение на срок до шести месяцев и выплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (около 38 тысяч гривен - Ред). 

В сеть уже успели слить фото предполагаемых участниц обнаженной фотосъемки из Украины. В основном все девушки из Киева. Утверждать на 100%, что это они - нельзя, но крайние снимки на их страницах в Инстаграм, как раз из Дубая, что также наталкивает на мысль о том, что все же это именно они. 

Также судя по их фотографиям, для девушек подобные фотосессии не в новинку, вполне вероятно, что они этим зарабатывают.

 Ранее, "Телеграф" публиковал серию материалов в трех частях, в которых рассказал о современных способах заработать на жизнь сексом или его имитацией. Первая часть поведала об истории бывшей вебкам-модели, вторая часть - рассказала о подпольных борделях в стриптиз-клубах. И в заключении "Телеграф" узнал всю правду об эскорте в Украине.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Фотосессия, Задержали, Дубаи, эскортницы.
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