Скандал вокруг голых украинок в Дубае: появились новые детали (фото, видео)

Стали известны подробности ситуации украинскими эскортницами, задержанными в Объединённых Арабских Эмиратах за фотосессию в обнаженном виде. Среди задержанных 11 граждан Украины.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на МИД Украины.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", – отметили в ведомстве.

Всего было задержано 40 человек. Из них, по информации Радио Sputnik, 8 россиянок. Присутствуют и граждане Республики Беларусь.

Девушкам грозит до шести месяцев ареста, а организатору до 1,5 года. Также они выплатят штраф в 5 тысяч дирхамов (около 1390 долларов). С организатора возьмут 50 тысяч дирхамов (14 тысяч долларов США).

Есть также вариант помилования задержанных в связи с мусульманским праздником Рамадан. Об этом сообщает российский МИД.

Напомним, в сети показали фотографии девушек, устроивших голую фотосессию в ОАЭ. Судя по фото, подобная тема для них не в новинку.