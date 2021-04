Скандал вокруг голых украинок в Дубае: появились новые детали (фото, видео)

Стали известны подробности ситуации украинскими эскортницами, задержанными в Объединённых Арабских Эмиратах за фотосессию в обнаженном виде. Среди задержанных 11 граждан Украины.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на МИД Украины.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E

— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021