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В Дубае определились с дальнейшей судьбой задержанных за голую фотосессию девушек

В Дубае определились с дальнейшей судьбой задержанных за голую фотосессию девушек
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В субботу, 3 апреля полиция ОАЭ задержала группу девушек, которые устроили  голую фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая. Так как там действует закон Шариата, за подобную съемку участникам грозили большие штрафы и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

6 апреля стало известно, что расследование было закончено, и судьба участников решена. Прокуратура издала приказ о депортации всех причастных к фотосессии из ОАЭ за их действия и поведение, противоречащие общественной морали. 

Об этом сообщил генеральный прокурор Дубая Иссам Исса Аль-Хумайдан на странице Dubai Media Office в Твиттере. 

Напомним, что среди задержанных девушек было 11 украинок и восемь россиянок. Однако в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что девушки из России в этой фотосесии участие не принимали. 

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Также, ранее стало известно, кто организовал скандальную обнаженную фотосессию девушек в Дубае. СМИ сообщают, что предполагаемым организатором съемки является киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

Помимо этого в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок. А брат одной из задержанных уже прокомментировал инцидент, сообщил, что семья знала, что девушка отправилась в Дубай на фотосессию, но не знали на какую именно.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Дубай, Фотосессия, Дубаи, Экорт.
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