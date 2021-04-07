В Дубае определились с дальнейшей судьбой задержанных за голую фотосессию девушек

В субботу, 3 апреля полиция ОАЭ задержала группу девушек, которые устроили голую фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая. Так как там действует закон Шариата, за подобную съемку участникам грозили большие штрафы и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

6 апреля стало известно, что расследование было закончено, и судьба участников решена. Прокуратура издала приказ о депортации всех причастных к фотосессии из ОАЭ за их действия и поведение, противоречащие общественной морали.

Об этом сообщил генеральный прокурор Дубая Иссам Исса Аль-Хумайдан на странице Dubai Media Office в Твиттере.

Напомним, что среди задержанных девушек было 11 украинок и восемь россиянок. Однако в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что девушки из России в этой фотосесии участие не принимали.

Также, ранее стало известно, кто организовал скандальную обнаженную фотосессию девушек в Дубае. СМИ сообщают, что предполагаемым организатором съемки является киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

Помимо этого в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок. А брат одной из задержанных уже прокомментировал инцидент, сообщил, что семья знала, что девушка отправилась в Дубай на фотосессию, но не знали на какую именно.