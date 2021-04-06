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Советник Обамы и фотограф из России: кто устроил ню-съемки украинок в Дубае (фото)

Советник Обамы и фотограф из России: кто устроил ню-съемки украинок в Дубае (фото)
Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook Vitaliy Grechin

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что в мусульманском Дубае были задержаны 40 девушек из СНГ за позирование обнаженными на балконе одного из небоскребов. Теперь же СМИ сообщают, что возможным организатором фотосъемки украинок в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

Как пишет издание "Страна", Гречин родился в Киеве, но в 10 лет с родителями переехал в США. Там мужчина получил два высших образования (финансы и кадровая психология). Позже вернулся в Украину. Успел заняться инвестициями и продюсированием эротического контента.

В одном из интервью Гречин заявлял, что лично знаком с бывшем президентов США Бараком Обамой, а также утверждал, что финансировал его предвыборную кампанию.

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Кроме этого, мужчина сообщал, что его связывает дружба с братьями Кличко, но их общих фото в сети нет.

Telegram-канал LIFE SHOT пишет, что фотографом в Дубае был петербуржец Александр Тен, который успел сбежать в Россию до приезда полиции.

Отмечается, что парень уехал вместе с девушкой - моделью Сашей Смеловой: "То, что парочка недавно была в ОАЭ, доказывают и появившиеся всего три дня назад в одном из телеграм-каналов "для взрослых" снимки Смеловой с логотипом "ТЕН" на фоне дубайских пейзажей".

Напомним, что среди арестованных девушек было 11 украинок и восемь россиянок. Позже в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей из России не было. 

В СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дубай, Виталий Гречин, Александр Тен.
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