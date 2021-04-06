Брат задержанной за голое фото в Дубае украинки отреагировал на инцидент (видео)

3 апреля полиция Дубая за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов задержала группу девушек-эскортниц, принявших участие в непристойной фотосессии. Среди арестованных было 11 граждан Украины.

Брат одной из украинок уже прокомментировал инцидент со своей сестрой. Об этом передает "ТСН".

Парень сообщил, что семья девушки Яны знала, что та находится в ОАЭ, но истинная причина ее поездки родственникам известна не была.

"Говорила, что на отдыхе. Также фотосессия какая-то должна была быть. А так, то мы ничего не знали" - рассказал он журналистам по телефону.

Напомним, что девушкам грозит до шести месяцев ареста, а организатору и вовсе до 1,5 года. Также, они должны будут выплатить штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 38 тысяч гривен), организатор - 50 тысяч дирхамов.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились фото предполагаемых участниц фотосессии. Просмотрев их страницы в соцсетях, можно увидеть, что подобные съемки для них не в новинку. Вполне вероятно, что девушки таким образом зарабатывают.