Укр

Кива назвал Кличко "неофашистом и сутенером" из-за открытия дела о госизмене

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Илья Кива и Виталий Кличко Новость обновлена 29 октября 2021, 20:24
Илья Кива и Виталий Кличко

Заявление на нардепа подала партия "УДАР".

Партия "УДАР" сообщила, что против члена Верховной Рады Ильи Кивы начато уголовное производство по статье о госизмене — причиной стало поздравление российского президента Владимира Путина с днем рождения

Об этом сказано на сайте "УДАРа Виталия Кличко". 

Заявление от партии подписал глава ее исполнительного комитета Артур Палатный. В ЕРДР данные внесли еще 23 октября. Вести следствие будут в Госбюро расследований.

Кива прореагировал на обвинение в свойственное ему манере — записав видеообращение, содержащее оскорбления в адрес лидера партии Виталия Кличко. Он разместил его на своих страницах в соцсетях. В видео он назвал Кличко "лидером преступной группировки" и обвинил в сутенерстве и неофашизме. Также нардеп отметил, что уголовное преследование не повлияет на его идеологическую позицию и "не остановит" в действиях по восстановлению "отношений с братским народом". 

Ранее "Телеграф" писал, что появилась информация об исключении Кивы из партии ОПЗЖ, которую опроверг его коллега Вадим Рабинович. 

Также собрали наиболее интересные ситуации с поведением политика и его заявления, в частности, вспомнили известный мэм с докторской и фразу о том, готов ли "полиграф к Киве". 

Теги:
#Виталий Кличко #УДАР #Госизмена #Илья Кива
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