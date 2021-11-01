В сети появилось видео с моментом задержания Ильи Кивы

Пользователи интернета начали строить предположения о том, из-за какого дела политика задержали полицейские

На Столичном шоссе в Киеве правоохранители остановили народного депутата от политсилы Илью Киву. Сообщается, что политику якобы вручают подозрение.

В Telegram-канале "Новина" уже появилась видеозапись с места задержания нардепа.

На дороге образовалась небольшая пробка из нескольких автомобилей, возле которых стоят сотрудники правоохранительных органов. Также рядом расположены специальные ограничительные знаки, которые регулируют движение для других водителей.

По словам самого Ильи Кивы, полицейские остановили его якобы за "нарушение, которого не было". Депутат говорит, что правоохранителям хотелось заработать денег. Интересен и тот момент, что Кива уверяет — то, что за рулем машины находится он, полиция не знала.

При этом в сети успели уже предположить, что Илью Киву могли задержать по самым различным поводам, включая его недавнее публичное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Этот ролик вызвал невероятный резонанс среди украинцев, которые требовали привлечь политика к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" припоминал самые скандальные происшествия с участие нардепа Ильи Кивы.